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Чому варто йти у ЗСУ добровольцями — думки львів'ян (відео)

14 березня 2024 12:05
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Марта Байдака
Журналіст
Чому варто бути добровольцем — опитування українців
Люди на площі Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

День українського добровольця відзначають сьогодні, 14 березня. У це свято вшановують захисників та захисниць, які мужньо пішли боронити нашу державу. Дату обрали невипадково. Адже, 14 березня 2014 року до Нової Петрівки прибули перші добровольці з Майдану, щоб проходити бойову підготовку. 

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чому варто йти у ЗСУ добровольцями. 

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Більшість респондентів відповіли, що добровільно йти до війська краще, бо можна самому вибрати, куди саме та чим займатись. Опитувані додали, що йти в ЗСУ потрібно, щоб замінити захисників та захисниць, які на передовій.

"Краще бути добровольцем"

"Я вважаю, що краще самому піти у лави ЗСУ ніж тебе десь зловлять і ти поїдеш туди, куди б тобі взагалі не хотілось потрапити. Коли йти йдеш добровольцем, то тоді, ти дійсно знаєш, що в тебе є велика мета",  — ділиться думками дівчина. 

"Ми не виграємо війну, якщо будемо ховатись"

"Потрібно захищати нашу країну і поміняти хлопців які довгий час на передовій. Ми не виграємо війну якщо будем ховатися по кутках", — каже жінка. 

"Все одно потрібно йти в ЗСУ"

"Як на мене, в нас в державі, якщо ти добровільно не вступиш в лави ЗСУ, то тебе все одно туди запхають. Тому, у нас це добровільно-примусово", — зазначає дівчина.

"Без добровольців ми не вистоїмо"

"Ми не вистоїмо якщо ніхто добровільно не буде вступати. Але було б краще, якби це було більш зрозуміло. Бо зараз таке відчуття, якщо ти йдеш добровільно, то ти одразу потрапиш на передову лінію і ніяких більше варіантів не буде", — додає львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні зросла сума  допомоги для дітей загиблих добровольців.

Також, ми писали, які наслідки чекають на військовозобов'язаних, що відмовляються від служби. 

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