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Почему стоит идти в ВСУ добровольцами — мнения львовян (видео)

14 марта 2024 12:05
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Марта Байдака
Журналист
Почему стоит быть добровольцем — опрос украинцев
Люди на площади Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

День украинского добровольца отмечает сегодня, 14 марта. В этот праздник чествуют защитников и защитниц, которые мужественно ушли защищать наше государство. Дату выбрали неслучайно. Ведь, 14 марта 2014 года в Новую Петровку прибыли первые добровольцы с Майдана, чтобы проходить боевую подготовку.

Новини.LIVE спросили у львовян, почему стоит идти в ВСУ добровольцами.

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Большинство респондентов ответили, что добровольно идти в армию лучше, потому что можно самому выбрать, куда именно и чем заниматься. Опрошенные добавили, что идти в ВСУ нужно, чтобы заменить защитников и защитниц на передовой.

"Лучше быть добровольцем"

"Я считаю, что лучше самому пойти в ряды ВСУ чем тебя где-нибудь поймают и ты поедешь туда, куда бы тебе вообще не хотелось попасть. Если идти идешь добровольцем, то тогда ты действительно знаешь, что у тебя есть большая цель", — делится мысли девушка.

"Мы не выиграем войну, если будем прятаться"

"Нужно защищать нашу страну и поменять ребят, которые долгое время на передовой. Мы не выиграем войну если будем прятаться по углам", — говорит женщина.

"Все равно нужно идти в ВСУ"

"Как по мне, у нас в государстве, если ты добровольно не вступишь в ряды ВСУ, то тебя все равно туда запихают. Поэтому у нас это добровольно-принудительно", — отмечает девушка.

"Без добровольцев мы не выстоять"

"Мы не выстоим если никто добровольно не будет вступать в ряды добровольцев. Но было бы лучше, если бы это было понятнее. Потому что, сейчас такое ощущение, если ты идешь добровольно, то сразу попадешь на передовую линию и никаких больше вариантов не будет", — добавляет львовка.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине возросла сумма пособий для детей погибших добровольцев.

Также мы писали, какие последствия ждут военнообязанных, отказывающихся от службы.

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