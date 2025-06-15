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Головна Львів Чорне море і Потьомкінські сходи — яка Одеса очима львів’ян

Чорне море і Потьомкінські сходи — яка Одеса очима львів’ян

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Дата публікації: 15 червня 2025 15:00
Як у Львові ставляться до Одеси — що кажуть місцеві
Люди гуляють біля моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Що у Львові знають про Одесу

Ще донедавна Одеса була літньою меккою для українців — море, сонце, аромат персиків на Привозі й ті самі дворики з виноградом. Сюди їхали за відпочинком, смаками, атмосферою. Та з початком повномасштабної війни місто, як і весь південь, опинилося під загрозою постійних обстрілів. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що вони знають про Одесу і чи хочуть повернутись туди  після перемоги.

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Що у Львові знають про Одесу

Більшість українців зізнаються: наразі поїздки до Одеси відкладають, але спогади про це місто залишаються особливо теплими. Люди вірять, що після перемоги Одеса знову стане символом моря, свободи та душевної атмосфери. І вони обов’язково повернуться туди — за літом, спокоєм і спогадами.


"Там дуже душевно. Теплі пляжі, смачні креветки, прості будиночки, привітні люди. Таке не забувається. Ми були біля Затоки — це був ідеальний відпочинок", — згадує жінка.

"Я дуже люблю одеську барахолку. От лампу купила у Львові, а в Одесі вона була б на 200 гривень дешевша", — сміється дівчина.

"Там багато води й моря. Я там бал декілька разів. Там є Потьомкінські сходи, пам’ятник Рішельє. До речі центр міста схожий на Львів", — каже студентка.

"Раніше їхали в Одесу щороку. А тепер — тільки чекаємо. Спокійного відпочинку зараз немає. Але ми дочекаємося перемоги й поїдемо знову", — додає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи готова Одеса до курортного сезону.

Ми також писали, які ціни на фрукти в Одесі.

Одеса українці Львів опитування море
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
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