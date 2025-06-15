Как во Львове относятся к Одессе — что говорят местные

Люди гуляют возле моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Еще недавно Одесса была летней меккой для украинцев — море, солнце, аромат персиков на Привозе и те самые дворики с виноградом. Сюда ехали за отдыхом, вкусами, атмосферой. Но с началом полномасштабной войны город, как и весь юг, оказался под угрозой постоянных обстрелов.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, что они знают об Одессе и хотят ли вернуться туда после победы.

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Большинство украинцев признаются: сейчас поездки в Одессу откладывают, но воспоминания об этом городе остаются особенно теплыми. Люди верят, что после победы Одесса снова станет символом моря, свободы и душевной атмосферы. И они обязательно вернутся туда — за летом, спокойствием и воспоминаниями.



"Там очень душевно. Теплые пляжи, вкусные креветки, простые домики, приветливые люди. Такое не забывается. Мы были возле Затоки — это был идеальный отдых", — вспоминает женщина.

"Я очень люблю одесскую барахолку. Вот лампу купила во Львове, а в Одессе она была бы на 200 гривен дешевле", — смеется девушка.

"Там много воды и моря. Я там была несколько раз. Там есть Потемкинская лестница, памятник Ришелье. Кстати, центр города похож на Львов", — говорит студентка.

"Раньше ехали в Одессу каждый год. А теперь — только ждем. Спокойного отдыха сейчас нет. Но мы дождемся победы и поедем снова", — добавляет женщина.

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