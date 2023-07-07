ДБР оголосило підозру офіцеру, який побив військового у Львівській області

Офіцер, який побив військового. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру офіцеру, який побив військового у Львівській області. Інцидент стався 24 червня.

Про це повідомляє ДБР.

Читайте також:

Підозра офіцеру

ДБР встановило, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природну потребу неподалік намету. Таким чином він хотів навчити військового правил поведінки, а також підвищити свій авторитет.

"Внаслідок удару у солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Потерпілий вже переніс операцію та досі перебуває на лікуванні", — йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР повідомили офіцеру про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. До того ж було подано клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу, а саме — тримання під вартою.

Побиття солдата на Львівщині

Видання Zaxid.net повідомляє, що військового побили на полігоні на Сокальщині. Це відбулося наступного дня після того, як солдат повернувся з фронту.

Сестра потерпілого Марта Матвіїшин розповіла про цей інцидент.

"Мій брат, солдат Матвіїшин Назар ледь не загинув. Але сталось це не у найгарячіших точках, а на ротації, в яку він приїхав декілька днів тому", — розповіла жінка.

Солдат, якого побив офіцер. Фото: Марта Матвіїшин/Facebook

Вона повідомила, що 26 червня Назар потрапив у Львівський клінічний госпіталь ДПСУ із діагнозом гострий апендицит, однак лікарі виявили сильні пошкодження внутрішніх органів. Вони діагностували тупу травму черевної порожнини, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого та товстого кишківника. Марта Матвіїшин розповіла, що в солдата стався внутрішній крововилив через розрив печінки.

"Мого брата побив його капітан Іван Зазульчак. Зі слів брата, це не одиничний випадок, а побиття відбуваються на постійній основі "для профілактики", — заявила жінка.

Родина потерпілого відразу звернулася до правоохоронців.

Висновок лікарів. Фото: Zaxid.net

Нагадаємо, поліція затримала представника Закарпатського територіального центру комплектування, якого звинуватили у побитті дружини військовослужбовця. Зараз йому готують підозру.