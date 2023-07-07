ГБР объявило подозрение офицеру, который избил военного во Львовской области
Сотрудники Государственного бюро расследований объявили подозрение офицеру, который избил военного во Львовской области. Инцидент произошел 24 июня.
Об этом сообщает ГБР.
Подозрение офицеру
ГБР установило, что офицер избил солдата, когда увидел, что тот справляет естественную потребность неподалеку от палатки. Таким образом он хотел научить военного правилам поведения, а также повысить свой авторитет.
"В результате удара у солдата диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Пострадавший уже перенес операцию и до сих пор находится на лечении", — говорится в сообщении.
Сотрудники ГБР сообщили офицеру о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. К тому же было подано ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения, а именно содержания под стражей.
Избиение солдата во Львовской области
Издание Zaxid.net сообщает, что военный был избит на полигоне на Сокальщине. Это произошло на следующий день после того, как солдат вернулся с фронта.
Сестра потерпевшего Марта Матвиишин рассказала об этом инциденте.
"Мой брат, солдат Матвиишин Назар чуть не погиб. Но произошло это не в самых горячих точках, а на ротации, в которую он приехал несколько дней назад", — рассказала женщина.
Она сообщила, что 26 июня Назар попал во Львовский клинический госпиталь ГПСУ с диагнозом острый аппендицит, однако врачи обнаружили сильные повреждения внутренних органов. Они диагностировали тупую травму брюшной полости, закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной железы, рябь тонкого и толстого кишечника. Марта Матвиишин рассказала, что у солдата произошло внутреннее кровоизлияние из-за разрыва печени.
"Моего брата избил его капитан Иван Зазульчак. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики", — заявила женщина.
Семья пострадавшего сразу обратилась к правоохранителям.
Напомним, полиция задержала представителя Закарпатского территориального центра комплектования, которого обвиняют в избиении жены военнослужащего. Сейчас ему готовится подозрение.