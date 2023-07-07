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ГБР объявило подозрение офицеру, который избил военного во Львовской области

7 июля 2023 23:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ГБР объявило подозрение офицеру, который избил военного во Львовской области
Офицер, который избил военного. Фото: ГБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили подозрение офицеру, который избил военного во Львовской области. Инцидент произошел 24 июня.

Об этом сообщает ГБР.

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Подозрение офицеру

ГБР установило, что офицер избил солдата, когда увидел, что тот справляет естественную потребность неподалеку от палатки. Таким образом он хотел научить военного правилам поведения, а также повысить свой авторитет.

"В результате удара у солдата диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Пострадавший уже перенес операцию и до сих пор находится на лечении", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР сообщили офицеру о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. К тому же было подано ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения, а именно содержания под стражей.

Избиение солдата во Львовской области

Издание Zaxid.net сообщает, что военный был избит на полигоне на Сокальщине. Это произошло на следующий день после того, как солдат вернулся с фронта.

Сестра потерпевшего Марта Матвиишин рассказала об этом инциденте.

"Мой брат, солдат Матвиишин Назар чуть не погиб. Но произошло это не в самых горячих точках, а на ротации, в которую он приехал несколько дней назад", — рассказала женщина.

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Солдат, которого избил офицер. Фото: Марта Матвиишин/Facebook

Она сообщила, что 26 июня Назар попал во Львовский клинический госпиталь ГПСУ с диагнозом острый аппендицит, однако врачи обнаружили сильные повреждения внутренних органов. Они диагностировали тупую травму брюшной полости, закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной железы, рябь тонкого и толстого кишечника. Марта Матвиишин рассказала, что у солдата произошло внутреннее кровоизлияние из-за разрыва печени.

"Моего брата избил его капитан Иван Зазульчак. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики", — заявила женщина.

Семья пострадавшего сразу обратилась к правоохранителям.

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Вывод врачей. Фото: Zaxid.net

Напомним, полиция задержала представителя Закарпатского территориального центра комплектования, которого обвиняют в избиении жены военнослужащего. Сейчас ему готовится подозрение.

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