ДБР викрило корупційну схему у військовій частині Львова

ДБР викрило корупцію у Львові. Фото: ДБР

Працівники викрили корупційну схему у одній із військових частин Львова. Виявилося, що двоє заступників командира та двоє командирів рот організували механізм ухилення від військової служби для контрактників.

Про це повідомила пресслужба ДБР у п'ятницю, 28 березня.

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Деталі справи

За схемою, сім військовослужбовців, які не бажали проходити службу, могли уникати виконання своїх обов’язків. Натомість вони працювали на приватних СТО у Львові та області, а отримане у військовій частині грошове забезпечення передавали посадовцям.

Ця незаконна практика тривала з липня 2024 по березень 2025 року.

Усім чотирьом організаторам повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групою осіб. Якщо їхню вину буде доведено, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі до суду подано клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб та масштаби завданих державі збитків.

ДБР викрило корупцію у Львові. Фото: ДБР

Правоохоронці у Львові. Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру командиру військової частини з Київщини. Він незаконно нараховував підлеглим премії.

Також на Закарпатті викрили командира батальйону на корупції. Він за гроші залишав військових служити в тилу. Також деякі підлеглі працювали на його будівництві.