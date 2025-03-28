ГБР разоблачило коррупционную схему в воинской части Львова
Работники разоблачили коррупционную схему в одной из воинских частей Львова. Оказалось, что двое заместителей командира и двое командиров рот организовали механизм уклонения от военной службы для контрактников.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 28 марта.
Детали дела
По схеме, семь военнослужащих, которые не желали проходить службу, могли избегать выполнения своих обязанностей. Вместо этого они работали на частных СТО во Львове и области, а полученное в воинской части денежное обеспечение передавали чиновникам.
Эта незаконная практика продолжалась с июля 2024 по март 2025 года.
Всем четырем организаторам сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц. Если их вина будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.
Расследование продолжается, правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц и масштабы нанесенного государству ущерба.
Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части из Киевской области. Он незаконно начислял подчиненным премии.
Также на Закарпатье разоблачили командира батальона на коррупции. Он за деньги оставлял военных служить в тылу. Также некоторые подчиненные работали на его строительстве.
Читайте Новини.LIVE!