ГБР разоблачило коррупционную схему в воинской части Львова

ГБР разоблачило коррупцию во Львове. Фото: ГБР

Работники разоблачили коррупционную схему в одной из воинских частей Львова. Оказалось, что двое заместителей командира и двое командиров рот организовали механизм уклонения от военной службы для контрактников.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 28 марта.

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По схеме, семь военнослужащих, которые не желали проходить службу, могли избегать выполнения своих обязанностей. Вместо этого они работали на частных СТО во Львове и области, а полученное в воинской части денежное обеспечение передавали чиновникам.

Эта незаконная практика продолжалась с июля 2024 по март 2025 года.

Всем четырем организаторам сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц. Если их вина будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц и масштабы нанесенного государству ущерба.

ГБР разоблачило коррупцию во Львове. Фото: ГБР

Правоохранители во Львове. Фото: ГБР

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части из Киевской области. Он незаконно начислял подчиненным премии.

Также на Закарпатье разоблачили командира батальона на коррупции. Он за деньги оставлял военных служить в тылу. Также некоторые подчиненные работали на его строительстве.