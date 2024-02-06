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ДБР викрило поліцейського, який незаконно переправляв ухилянтів через кордон

6 лютого 2024 18:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ДБР викрило поліцейського, який незаконно переправляв ухилянтів через кордон
Співробітники ДБР проводять розслідування. Фото: facebook.com/DBRLviv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України викрили правоохоронця у Львівській області. Підозрюваний створив схему для незаконного перевезення ухилянтів під виглядом водіїв "гуманітарки".

Про це повідомляє територіальне управління ДБР у Львові у вівторок, 6 лютого.

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У 2019 році чоловік заснував приватну фірму, що спеціалізується на оптовій торгівлі, і у 2022 році влаштувався на роботу до органів правопорядку, продовжуючи контролювати діяльність свого підприємства.

У березні 2023 року його компанія отримала дозвіл на здійснення міжнародних вантажних перевезень, що стало приводом для реалізації плану перевезення за межі країни чоловіків призовного віку під приводом їх роботи водіями. Для цього він використав систему реєстрації "Шлях", де фіксував їх як співробітників своєї фірми, стягуючи з кожного охочого щонайменше п'ять тисяч доларів за послугу.

З березня до серпня 2023 року щонайменше п'ять таких "водіїв", залучених у перевезенні гуманітарних вантажів, залишили Україну і не повернулися.

"Правоохоронцю повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваному запобіжний захід цілодобовий домашній арешт і усунув від виконання обов'язків", — повідомили в ДБР.

ГБР
Повідомлення ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині викрили начальника штабу військової частини на службовій недбалості. Зловмисник нарахував "бойові виплати" колегам, які насправді не були на передовій.

Крім того, ДБР викрило на Одещині чиновника військкомату на зловживанні службовим становищем. Співробітник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.

кордон
ДБР
правосуддя
Львів
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мобілізація
арешт
ухилянти
чоловіки

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