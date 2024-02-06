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ГБР разоблачило полицейского, который незаконно переправлял уклонистов через границу

6 февраля 2024 18:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГБР разоблачило полицейского, который незаконно переправлял уклонистов через границу
Сотрудники ГБР проводят расследование. Фото: facebook.com/DBRLviv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины разоблачили правоохранителя во Львовской области. Подозреваемый создал схему для незаконной перевозки уклонистов под видом водителей "гуманитарки".

Об этом сообщает территориальное управление ГБР во Львове во вторник, 6 февраля.

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В 2019 году мужчина основал частную фирму, специализирующуюся на оптовой торговле, и в последующем 2022 году устроился на работу в органы правопорядка, продолжая контролировать деятельность своего предприятия.

В марте 2023 года его компания получила разрешение на осуществление международных грузоперевозок, что послужило поводом для реализации плана по перевозке за пределы страны мужчин призывного возраста под предлогом их работы водителями. Для этого он использовал систему регистрации "Шлях", где фиксировал их как сотрудников своей фирмы, взимая с каждого желающего минимум пять тысяч долларов за услугу. 

С марта по август 2023 года по меньшей мере пять таких "водителей", задействованных в перевозке гуманитарных грузов, покинули Украину и не вернулись. 

"Правоохранителю сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. По ходатайству ГБР суд избрал подозреваемому меру пресечения круглосуточный домашний арест и отстранил от исполнения обязанностей", — сообщили в ГБР.

ГБР
Сообщение ГБР. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Николаевской области разоблачили начальника штаба воинской части на служебной халатности. Злоумышленник насчитал "боевые выплаты" коллегам, которые на самом деле не были на передовой.

Кроме того, ГБР разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

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Львов
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