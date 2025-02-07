Командир військової частини на Львівщині закупив ліжка по завищених цінах, за що отримав підозру від ДБР

Спецпризначенці ДБР. Ілюстративне фото: УНІАН

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командирові однієї з військових частин на Львівщині. Його підозрюють в тому, що він робив закупки за державні кошти за завищеними цінами.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДБР.

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Слідчі дії ДБР у військовій частині на Львівщині. Фото: ДБР

Слідчі вважають, що командир військової частини за державні кошти закупив ліжка для бійців, але зробив це за завищеними цінами. Це стало можливим, тому що він не провів відповідні тендерні процедури.

В результаті було витрачено 21,7 млн гривень на закупівлю трьох тисяч ліжок. Це у півтора раза дорожче, ніж риночна вартість. Таким чином держава втратила 8,5 млн гривень.

Слідство вважає, що таким чином дії військового підпадають статті 425 Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо відшкодування заподіяної державі шкоди. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині викрили заступника командира однієї із військових частин на розкраданні приладів нічного бачення сумою 4 млн гривень.

Також ДБР розкрила схему дерибану державних коштів шляхом закупівлі запчастин для бронетехніки за значно завищеними цінами.