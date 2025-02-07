Командир воинской части на Львовщине закупил кровати по завышенным ценам, за что получил подозрение от ГБР

Спецназовцы ГБР. Иллюстративное фото: УНИАН

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей на Львовщине. Его подозревают в том, что он делал закупки за государственные средства по завышенным ценам.

Об этом сообщается на официальном сайте ГБР.

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Следственные действия ГБР в воинской части на Львовщине. Фото: ГБР

Следователи считают, что командир воинской части за государственные средства закупил кровати для бойцов, но сделал это по завышенным ценам. Это стало возможным, потому что он не провел соответствующие тендерные процедуры.

В результате было потрачено 21,7 млн гривен на закупку трех тысяч кроватей. Это в полтора раза дороже, чем рыночная стоимость. Таким образом государство потеряло 8,5 млн гривен.

Следствие считает, что таким образом действия военного подпадают под статью 425 Уголовного кодекса Украины. Сейчас принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба. Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним, недавно в Днепропетровской области разоблачили заместителя командира одной из воинских частей на хищении приборов ночного видения на сумму 4 млн гривен.

Также ГБР раскрыла схему дерибана государственных средств путем закупки запчастей для бронетехники по значительно завышенным ценам.