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ДБР затримало заступника командира, який бив солдатів у Львові — що відомо

11 червня 2024 12:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові затримали майора, який бив підлеглих солдатів
Військові Національної академії сухопутних військ. Фото: міська рада Львова
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Державне бюро розслідувань 6 червня затримало заступника командира механізованої роти, який бив солдатів у Львові. Це відбувалося на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

Про це пише ZAXID.net з посиланням на джерела у вівторок, 11 червня.

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Заступник командира бив солдатів у Львові

Відомо, що військового звинувачують у перевищенні влади чи службових повноважень — він неодноразово бив своїх підлеглих на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Правоохоронці встановили, що майор вдарив одного солдата автоматом АК-74 у груди через те, що той попросив товариша приглянути за зброєю, поки він відійде. Також від його рук постраждали щонайменше ще кілька солдатів: одного він вдарив ногою у груди, іншого бив ременем по сідницях, ще одному підлеглому наказував жувати сигарети. Все це відбувалося вже під час повномасштабного вторгнення Росії.

6 червня його затримало ДБР та оголосили підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Майору вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти після внесення застави у розмірі 908 тис. гривень.

Реакція академії на побиття

"Вважаємо неприпустимими будь-які протиправні дії з боку військових посадових осіб щодо підлеглих і очікуємо на об’єктивне розслідування та справедливе рішення суду", — йдеться у повідомленні академії.

Там додали, що коли дізналися про такі факти, то перевели військового в одну з бойових бригад ЗСУ, де він не контактуватиме з особовим складом.

Нагадаємо, у Мерефі Харківської області працівник ТЦК побив чоловіка та його матір.

Також ми писали, що у Тернопільській області донька мобілізованого повідомила, що її непридатного до служби батька утримують у ТЦК без можливості звʼязатися з рідними.

побиття
Львів
ув'язнені
військові
СІЗО

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