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ГБР задержало заместителя командира, который избивал солдат во Львове — что известно

11 июня 2024 12:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львове задержали майора, избивавшего подчиненных солдат
Военная Национальная академия сухопутных войск. Фото: городской совет Львова
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Государственное бюро расследований 6 июня задержало заместителя командира механизированной роты, который избивал солдат во Львове. Это происходило на территории Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом пишет ZAXID.net со ссылкой на источники во вторник, 11 июня.

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Известно, что военный обвиняется в превышении власти или служебных полномочий — он неоднократно избивал своих подчиненных на территории Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Правоохранители установили, что майор ударил одного солдата автоматом АК-74 в грудь из-за того, что тот попросил товарища присмотреть за оружием, пока он отойдет. Также от его рук пострадали по меньшей мере еще несколько солдат: одного он ударил ногой в грудь, другого бил ремнем по ягодицам, еще одному подчиненному приказывал жевать сигареты. Все это происходило уже при полномасштабном вторжении России.

6 июня его задержала ГБР и объявила подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Майору уже избрали меру пресечения в виде удержания под стражей с возможностью выйти после внесения залога в размере 908 тыс. гривен.

Реакция академии на избиение

"Считаем недопустимыми любые противоправные действия со стороны военных должностных лиц в отношении подчиненных и ожидаем объективного расследования и справедливого решения суда", — говорится в сообщении академии.

Там добавили, что когда узнали о таких фактах, то перевели военного в одну из боевых бригад ВСУ, где он не будет контактировать с личным составом.

Напомним, в Мерефе Харьковской области работник ТЦК избил мужчину и его мать.

Также мы писали, что в Тернопольской области дочь мобилизованного сообщила, что ее непригодный к службе отец содержится в ТЦК без возможности связаться с родными.

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Львов
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