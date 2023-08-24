ДБР затримало злочинців, які травили наркотиками поранених бійців

Працівник ДБР конфіскує гроші злочинців. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрили на Львівщині злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. Злодії намагались пропонувати психотропи навіть пораненим військовим, які проходять складне і болісне лікування.

Про це повідомили у ДБР.

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Як працювала злочинна схема

Організував наркобізнес мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовослужбовцями. Вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну, серед місцевого населення Червонограду. У місяць зловмисники збували до 7500 доз вартістю понад 600 тис. гривень.

З метою конспірації вони створили ветеранську громадську організацію. В її приміщені зберігали та фасували наркотичні засоби й психотропні речовини.

Самозвані "Волонтери" навіть намагались пропонувати та "підсадити" на свій товар поранених українських військових. Вони стверджували, що наркотики дозволять пом’якшити їхні страждання від болю.

Спецоперція ДБР

Правоохоронці затримали організатора та спільника на спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 грамів. Під час обшуку в приміщенні громадської організації були виявлені пакети, в яких була розфасована психотропна речовина, готова для подальшого збуту пораненим військовослужбовцям та цивільному населенню.

Фігурантам повідомлено про підозру в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Обшуки в помешканні зловмисників. Фото: ДБР

Обшуки в помешканні зловмисників. Фото: ДБР

Обшуки в помешканні зловмисників. Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині Служба безпеки України викрила масштабне угруповання наркоторговців. У дилерів вилучили рекордні за останні роки понад 20 тонн "товару".