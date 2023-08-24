ДБР задержало преступников, травивших наркотиками раненых бойцов

Работник ДБР конфискует деньги преступников. Фото: ДБР

Государственное бюро расследований разоблачили на Львовщине преступную группу , которая производила и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Воры пытались предлагать психотропы даже раненым военным, которые проходят сложное и болезненное лечение.

Об этом сообщили в ДБР .

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Как работала преступная схема

Организовал наркобизнес житель Львовской области совместно с действующим и бывшим военнослужащими. Они наладили сбыт психотропных веществ, в частности, амфетамина среди местного населения Червонограда. В месяц злоумышленники сбывали до 7500 доз стоимостью более 600 тыс. гривен.

В целях конспирации они создали ветеранскую общественную организацию. В помещении хранили и фасовали наркотические средства и психотропные вещества.

Самозванные "Волонтеры" даже пытались предлагать и "подсадить" на свой товар раненых украинских военных. Они утверждали, что наркотики позволят смягчить страдания от боли.

Спецоперция ДБР

Правоохранители задержали организатора и подельника на попытке продажи партии амфетамина весом 115 граммов. Во время обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты, в которых было расфасовано психотропное вещество, готовое для дальнейшего сбыта раненым военнослужащим и гражданскому населению.

Фигуранты уведомлены о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Обыски в доме злоумышленников. Фото: ДБР

Обыски в доме злоумышленников. Фото: ДБР

Обыски в доме злоумышленников. Фото: ДБР

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабную группировку наркоторговцев. У дилеров изъяли рекордные за последние годы более 20 тонн "товара".