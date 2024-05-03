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Де купити недорогу та смачну паску у Львові до Великодня

3 травня 2024 07:40
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Марта Байдака
Журналіст
Де знайти найвигідніші ціни на паску у Львові: поради для розумного покупця
Продаж пасок в супермаркеті Львова сьогодні, 1 травня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

До Великодня залишаються лічені дні. Всі магазини, пекарні та ринки розквітають пасхальними атрибутами, але найбільша увага припадає на чудові паски, які стають неодмінною частиною святкового столу. Паска  — це не просто страва, вона несе в собі давні традиції та символіку.

Новини.LIVE дізнались скільки цього року вартує паска у Львові. 

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Ціни на паски у Львові 

До Великодня вітрини пекарень займають гідне місце два типи пасок: дорогі та бюджетні. Обидві привертають увагу людей та не дають пройти повз. 

Від дорогих до доступних — де купити не дорогу паску у Львові - фото 1
Продаж пасок у супермаркеті Львова. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, ціни на паску у супермаркетах Львова сягають від 30 до 380 грн. Ціна залежить від розміру й оздоблення паски. 

Від дорогих до доступних — де купити не дорогу паску у Львові - фото 2
Найдорожча паска в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE 

На різних ринках та базарах Львова паски можна знайти за більш доступними цінами. На ринку за одну паску просять від 90 до 120 грн. Як зазначають продавці у коментарі Новини.LIVE, такі паски на смак подібні до італійського панетоне. 

Від дорогих до доступних — де купити не дорогу паску у Львові - фото 3
Продаж пасок на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE 

Львівські пляцки

Крім пасок, на Галчині до релігійних свят традиційно печуть або купують  львівські пляцки. З найпопулярніших на ринку — це "Вишня", "Сирник", "Королівський"  та "Медівник". 

  • "Вишня" та "Королівський" — 235 грн за 1 кг.
  • "Сирник"  — 165 грн за 1 кг.
Продаж тортів на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE
Продаж тортів на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

У кондитерській міста можна придбати пляцок "Спартак"  — 600 грн за 1 кг. Також "Медівник з малиною" — 650 грн за 1 кг. Натомість за пляцок з яблуками треба буде заплатити 550 грн за 1 кг.

Від дорогих до доступних — де купити не дорогу паску у Львові - фото 5
Продаж тортів у кондитерській Львова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми раніше писали, яка відома українська актриса поділилася секретами приготування пишної та святкової паски без дріжджів.

Також ми писали, що робити, якщо тісто на паску не піднімається.

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Львів
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супермаркет
Великдень-2024

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