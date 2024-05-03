Де знайти найвигідніші ціни на паску у Львові: поради для розумного покупця

Продаж пасок в супермаркеті Львова сьогодні, 1 травня. Фото: Новини.LIVE

До Великодня залишаються лічені дні. Всі магазини, пекарні та ринки розквітають пасхальними атрибутами, але найбільша увага припадає на чудові паски, які стають неодмінною частиною святкового столу. Паска — це не просто страва, вона несе в собі давні традиції та символіку.

Новини.LIVE дізнались скільки цього року вартує паска у Львові.

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Ціни на паски у Львові

До Великодня вітрини пекарень займають гідне місце два типи пасок: дорогі та бюджетні. Обидві привертають увагу людей та не дають пройти повз.

Продаж пасок у супермаркеті Львова. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, ціни на паску у супермаркетах Львова сягають від 30 до 380 грн. Ціна залежить від розміру й оздоблення паски.

Найдорожча паска в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

На різних ринках та базарах Львова паски можна знайти за більш доступними цінами. На ринку за одну паску просять від 90 до 120 грн. Як зазначають продавці у коментарі Новини.LIVE, такі паски на смак подібні до італійського панетоне.

Продаж пасок на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Львівські пляцки

Крім пасок, на Галчині до релігійних свят традиційно печуть або купують львівські пляцки. З найпопулярніших на ринку — це "Вишня", "Сирник", "Королівський" та "Медівник".

"Вишня" та "Королівський" — 235 грн за 1 кг.

"Сирник" — 165 грн за 1 кг.

Продаж тортів на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

У кондитерській міста можна придбати пляцок "Спартак" — 600 грн за 1 кг. Також "Медівник з малиною" — 650 грн за 1 кг. Натомість за пляцок з яблуками треба буде заплатити 550 грн за 1 кг.

Продаж тортів у кондитерській Львова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми раніше писали, яка відома українська актриса поділилася секретами приготування пишної та святкової паски без дріжджів.

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