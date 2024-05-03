Де знайти найвигідніші ціни на паску у Львові: поради для розумного покупця

Де купити недорогу та смачну паску у Львові до Великодня
До Великодня залишаються лічені дні. Всі магазини, пекарні та ринки розквітають пасхальними атрибутами, але найбільша увага припадає на чудові паски, які стають неодмінною частиною святкового столу. Паска — це не просто страва, вона несе в собі давні традиції та символіку.
Новини.LIVE дізнались скільки цього року вартує паска у Львові.
Ціни на паски у Львові
До Великодня вітрини пекарень займають гідне місце два типи пасок: дорогі та бюджетні. Обидві привертають увагу людей та не дають пройти повз.
Зокрема, ціни на паску у супермаркетах Львова сягають від 30 до 380 грн. Ціна залежить від розміру й оздоблення паски.
На різних ринках та базарах Львова паски можна знайти за більш доступними цінами. На ринку за одну паску просять від 90 до 120 грн. Як зазначають продавці у коментарі Новини.LIVE, такі паски на смак подібні до італійського панетоне.
Львівські пляцки
Крім пасок, на Галчині до релігійних свят традиційно печуть або купують львівські пляцки. З найпопулярніших на ринку — це "Вишня", "Сирник", "Королівський" та "Медівник".
- "Вишня" та "Королівський" — 235 грн за 1 кг.
- "Сирник" — 165 грн за 1 кг.
У кондитерській міста можна придбати пляцок "Спартак" — 600 грн за 1 кг. Також "Медівник з малиною" — 650 грн за 1 кг. Натомість за пляцок з яблуками треба буде заплатити 550 грн за 1 кг.
Нагадаємо, ми раніше писали, яка відома українська актриса поділилася секретами приготування пишної та святкової паски без дріжджів.
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