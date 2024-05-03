Где найти самые выгодные цены на пасху во Львове: советы для умного покупателя

Где купить недорогую и вкусную паску во Львове к Пасхе
До Пасхи остаются считанные дни. Все магазины, пекарни и рынки расцветают пасхальными атрибутами, но наибольшее внимание уделяется паскам, которые становятся непременной частью праздничного стола. Паска — это не просто хлеб, она несет в себе давние традиции и символику.
Новини.LIVE узнали, сколько в этом году стоит паска во Львове.
Цены на паску во Львове
К Пасхе витрины пекарен занимают достойное место два типа пасок: дорогие и бюджетные. Обе привлекают внимание людей и не дают пройти мимо.
В частности, цены на паску в супермаркете Львова составляют от 30 до 380 грн. Цена зависит от размера и отделки паски.
На разных рынках и базарах Львова паски можно найти по более доступным ценам. На рынке за одну паску просят от 90 до 120 грн. Как отмечают продавцы в комментарии Новини.LIVE, такие паски на вкус напоминают итальянское панеттоне.
Львовские пляцки
Кроме паски, на Галичине к религиозным праздникам традиционно пекут или покупают львовские пляцки. Из самых популярных на рынке — это "Вишня", "Сырник", "Королевский" и "Медовник".
- "Вишня" и "Королевский" — 235 грн за 1 кг.
- "Сырник" — 165 грн за 1 кг.
В кондитерской города можно приобрести такие пляцки, как "Спартак" — 600 грн за 1 кг. Также "Медовник с малиной" — 650 грн за 1 кг. А за пляцок с яблоками нужно будет заплатить 550 грн за 1 кг.
Напомним, мы ранее писали, какая известная украинская актриса поделилась секретами приготовления пышной и праздничной паски без дрожжей.
Также мы писали, что делать, если тесто на паску не поднимается.
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