Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Где купить недорогую и вкусную паску во Львове к Пасхе arrow

Где купить недорогую и вкусную паску во Львове к Пасхе

3 мая 2024 07:40
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Где найти самые выгодные цены на пасху во Львове: советы для умного покупателя
Продажа пасок в супермаркете Львова сегодня, 1 мая. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

До Пасхи остаются считанные дни. Все магазины, пекарни и рынки расцветают пасхальными атрибутами, но наибольшее внимание уделяется паскам, которые становятся непременной частью праздничного стола. Паска — это не просто хлеб, она несет в себе давние традиции и символику.

Новини.LIVE узнали, сколько в этом году стоит паска во Львове.

Читайте также:

Цены на паску во Львове

К Пасхе витрины пекарен занимают достойное место два типа пасок: дорогие и бюджетные. Обе привлекают внимание людей и не дают пройти мимо.

От дорогих к доступным — где купить не дорогой пояс в Львове - фото 1
Продажа пасок в супермаркете Львова. Фото: Новини.LIVE

В частности, цены на паску в супермаркете Львова составляют от 30 до 380 грн. Цена зависит от размера и отделки паски.

От дорогих к доступным — где купить не дорогой кулич во Львове - фото 2
Самая дорогая паска в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

На разных рынках и базарах Львова паски можно найти  по более доступным ценам. На рынке за одну паску просят от 90 до 120 грн. Как отмечают продавцы в комментарии Новини.LIVE, такие паски на вкус напоминают итальянское панеттоне.

От дорогих к доступным — где купить не дорогой пояс в Львове - фото 3
Продажа пасок на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

Львовские пляцки

Кроме паски, на Галичине к религиозным праздникам традиционно пекут или покупают львовские пляцки. Из самых популярных на рынке  — это "Вишня", "Сырник", "Королевский" и "Медовник".

  • "Вишня" и "Королевский"  — 235 грн за 1 кг.
  • "Сырник"  — 165 грн за 1 кг.
Продажа тортов на рынке во Львове. Фото: Новости.
Продажа пляцков на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

В кондитерской города можно приобрести такие пляцки, как "Спартак"  — 600 грн за 1 кг. Также "Медовник с малиной" — 650 грн за 1 кг. А за пляцок с яблоками нужно будет заплатить 550 грн за 1 кг.

От дорогих до доступных — где купить не дорогой пояс в Львове - фото 5
Продажа пляцков в кондитерской Львова. Фото: Новини.LIVE.

Напомним, мы ранее писали, какая известная украинская актриса поделилась секретами приготовления пышной и праздничной паски без дрожжей.

Также мы писали, что делать, если тесто на паску не поднимается.

украинцы
Львов
Украина
магазины
Пасха
цены
вкусно
супермаркет
Пасха-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

Розклад ефірів

Всі ефіри