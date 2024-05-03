Где найти самые выгодные цены на пасху во Львове: советы для умного покупателя

Продажа пасок в супермаркете Львова сегодня, 1 мая. Фото: Новини.LIVE

До Пасхи остаются считанные дни. Все магазины, пекарни и рынки расцветают пасхальными атрибутами, но наибольшее внимание уделяется паскам, которые становятся непременной частью праздничного стола. Паска — это не просто хлеб, она несет в себе давние традиции и символику.

Новини.LIVE узнали, сколько в этом году стоит паска во Львове.

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Цены на паску во Львове

К Пасхе витрины пекарен занимают достойное место два типа пасок: дорогие и бюджетные. Обе привлекают внимание людей и не дают пройти мимо.

Продажа пасок в супермаркете Львова. Фото: Новини.LIVE

В частности, цены на паску в супермаркете Львова составляют от 30 до 380 грн. Цена зависит от размера и отделки паски.

Самая дорогая паска в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

На разных рынках и базарах Львова паски можно найти по более доступным ценам. На рынке за одну паску просят от 90 до 120 грн. Как отмечают продавцы в комментарии Новини.LIVE, такие паски на вкус напоминают итальянское панеттоне.

Продажа пасок на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

Львовские пляцки

Кроме паски, на Галичине к религиозным праздникам традиционно пекут или покупают львовские пляцки. Из самых популярных на рынке — это "Вишня", "Сырник", "Королевский" и "Медовник".

"Вишня" и "Королевский" — 235 грн за 1 кг.

"Сырник" — 165 грн за 1 кг.

Продажа пляцков на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

В кондитерской города можно приобрести такие пляцки, как "Спартак" — 600 грн за 1 кг. Также "Медовник с малиной" — 650 грн за 1 кг. А за пляцок с яблоками нужно будет заплатить 550 грн за 1 кг.

Продажа пляцков в кондитерской Львова. Фото: Новини.LIVE.

Напомним, мы ранее писали, какая известная украинская актриса поделилась секретами приготовления пышной и праздничной паски без дрожжей.

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