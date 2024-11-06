Українці і новини 2024: де і як часто шукають інформацію — опитування

Площа Ринок у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

За час повномасштабної війни в Україні українці значно частіше читають новини. Згідно з дослідженнями, близько 27% українців перевіряють новини щогодини, особливо в онлайн-месенджерах та соціальних мережах, таких як Telegram і Viber. Приблизно 41% мешканців переглядають новини 1-2 рази на день, що теж досить часто порівняно з довоєнними часами.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як часто вони читають новини.

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Частина респондентів активно стежить за подіями з початку повномасштабного вторгнення. Дехто свідомо обмежив споживання інформації, пояснюючи це тим, що не можуть впливати на ситуацію. Для більшості опитаних Telegram-канали стали основним джерелом новин через зручність та оперативність.

"Зараз набагато частіше читаю, ніж минулого року. А загалом, активно почала читати новини, як розпочалась війна. Читаю у Telegram та в Instagram", — каже дівчина.

"Рідше читаю сьогодні новини, тому що маю багато роботи. Коли маю час, то читаю новини в Telegram", — додає жінка.

"Я не можу сказати, що читаю новини щодня, але стараюсь, щоб бути в темі подій в Україні. Читаю новини в різних месенджерах, це може бути в Telegram або Viber", — ділиться думками львів'янка.

"Я взагалі не читаю та не дивлюсь новини, тому що я на них ніяк повпливати не можу і так мені спокійніше", — зазначає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому українці шукають погані новини і як це змінити.

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