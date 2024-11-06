Украинцы и новости 2024: где и как часто ищут информацию — опрос

Площадь Рынок во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE

За время полномасштабной войны в Украине украинцы гораздо чаще читают новости. Согласно исследованиям, около 27% украинцев проверяют новости каждый час, особенно в онлайн-мессенджерах и социальных сетях, таких как Telegram и Viber. Приблизительно 41% жителей просматривают новости 1-2 раза в день, что тоже довольно часто по сравнению с довоенными временами.

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, как часто они читают новости.

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Часть респондентов активно следит за происходящим с начала полномасштабного вторжения. Некоторые сознательно ограничили потребление информации, объясняя это тем, что не могут влиять на ситуацию. Для большинства опрошенных Telegram-каналы стали основным источником новостей из-за удобства и оперативности.

"Сейчас гораздо чаще читаю, чем в прошлом году. В целом, активно начала читать новости, как началась война. Читаю в Telegram и в Instagram", — говорит девушка.

"Реже читаю сегодня новости, потому что у меня много работы. Когда есть время, то читаю новости в Telegram", — добавляет женщина.

"Я не могу сказать, что читаю новости каждый день, но стараюсь, чтобы быть в теме событий в Украине. Читаю новости в разных мессенджерах, это может быть в Telegram или Viber", — делится мыслями львовянка.

"Я вообще не читаю и не смотрю новости, потому что я на них никак повлиять не могу и так мне спокойнее", — отмечает женщина.

Напомним, мы раньше писали, почему украинцы ищут плохие новости и как это изменить.

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