Хрещення 2024 – де можна купатися у Львові

Де у Львові можна купатися на Водохреща — названі адреси
У Львові на Водохреща відбувається традиційне освячення води, при цьому багато жителів міста також беруть участь у купанні в ополонці. Це вважається способом очиститись від гріхів і забезпечити здоров'я на весь наступний рік. Так, названо місця, де можна викупатися у Львові на Водохреща, 6 січня.
Про це повідомляє lviv.vgorode.ua.
Де можна купатися у Львові на Водохреща у 2024 році
Найпопулярніші місця купання у Львові на Водохреща :
- Горіховий гай (вулиця Володимира Великого, 14А),
- озеро на Погулянці (вулиця Вахняніна, 29, поряд із Центром творчості дітей та молоді),
- місце у Брюховичах, де організовано купання на місцевому озері, розташованому на вулиці Під Осовою (біля дитячого майданчика, район "Гамульець").
Де можна пірнати у ополонку на Хрещення у Львівській області
Наразі не визначено, де саме на території Львівської області проводитимуть купання на честь Хрещення у 2024 році. Однак передбачається, що традиційні місця для цього обряду залишаться колишніми.
- м. Червоноград, річка Західний Буг (біля підвісного мосту);
- м. Дрогобич, парк ім. Б. Хмельницького, вул. Трускавецько;
- м. Дрогобич, вул. Залісся, 121, відпочинковий комплекс "Залісся";
- м. Дрогобич, вул. Северина Наливайка, озеро на вулиці;
- м. Борислав (смт. Східниця), вул. Б. Хмельницького; м. Трускавець, вул. Дрогобицьке, озеро поблизу ресторану "Козацький Хутір";
- м. Стрий, об'їзна дорога, центральний пляж річки Стрий;
- м. Новий Розділ, вул. Чорновола, озеро "Барвінок";
- м. Самбір, вул. Наддністрянська;
- м. Золочів, вул. Шашкевича озеро "Молодіжне";
- Буський район, с. Н. Мілятін;
- Буський район, с. Боложін;
- Буський район, с. Побуджені;
- м. Городок, вул. Шевченка, 26;
- Жовківський район, смт Журавне;
- м. Рава-Руська, вул. Чорновола;
- Жовківський район, с. Замочок, вул. Шевченка;
- м. Кам'янка-Бузька, вул. Сирка;
- смт Добротвір, вул. Озерна;
- Миколаївський район, с. Велике Колодне, вул. Б. Хмельницького;
- Миколаївський район, с. Гонятичі, озеро "Задорожне";
- с. Дуброва, озеро "Урочище Студинці";
- м. Перемишляни, Липова Алея;
- Перемишлянський район, озеро "Молодіжне";
- Радехівський район, с. Стрілки, вул. Репище, 1;
- Радехівський район, смт Лопатин;
- Радехівський район, с. Стоянов Радехівський;
- Радехівський район, с. Новоставці;
- Сокальський район, с. Павлов;
- м. Сокаль, вул.Яворницького, 120;
- Сокальський район, с. Поториця, вул. Зелена, 117а;
- Сокальський район, с. Селець, присілок Заболотне;
- Яворівський район, с. Скоморохи, вул. Коробка;
- Сколівський район, с. Верещиця, Національний природний парк;
- м. Сколе, "Павлів потік";
- Мостицький район, с. Гостинцеве, озеро "Гостинне";
- м. Старий Самбір, вул. Зарічне.
Нагадаємо, вже на Водохрещі, 6 січня, Україну накриють сильні морози. Більше температури повітря впаде на північному сході, там стовпчики термометрів покажуть -20...-18 °C.
Також ми повідомляли, що цього року в Україні вперше за новим церковним календарем відзначатимуть свято Водохреща 6 січня. Попри теплу погоду, надзвичайники нагадують одеситам про правила поведінки на водоймі взимку.
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