Хрещення 2024 – де можна купатися у Львові

Освячення води на Водохреща. Фото: kalynivka.city

У Львові на Водохреща відбувається традиційне освячення води, при цьому багато жителів міста також беруть участь у купанні в ополонці. Це вважається способом очиститись від гріхів і забезпечити здоров'я на весь наступний рік. Так, названо місця, де можна викупатися у Львові на Водохреща, 6 січня.

Про це повідомляє lviv.vgorode.ua.

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Найпопулярніші місця купання у Львові на Водохреща :

Горіховий гай (вулиця Володимира Великого, 14А),

озеро на Погулянці (вулиця Вахняніна, 29, поряд із Центром творчості дітей та молоді),

місце у Брюховичах, де організовано купання на місцевому озері, розташованому на вулиці Під Осовою (біля дитячого майданчика, район "Гамульець").

Де можна пірнати у ополонку на Хрещення у Львівській області

Наразі не визначено, де саме на території Львівської області проводитимуть купання на честь Хрещення у 2024 році. Однак передбачається, що традиційні місця для цього обряду залишаться колишніми.

м. Червоноград, річка Західний Буг (біля підвісного мосту);

м. Дрогобич, парк ім. Б. Хмельницького, вул. Трускавецько;

м. Дрогобич, вул. Залісся, 121, відпочинковий комплекс "Залісся";

м. Дрогобич, вул. Северина Наливайка, озеро на вулиці;

м. Борислав (смт. Східниця), вул. Б. Хмельницького; м. Трускавець, вул. Дрогобицьке, озеро поблизу ресторану "Козацький Хутір";

м. Стрий, об'їзна дорога, центральний пляж річки Стрий;

м. Новий Розділ, вул. Чорновола, озеро "Барвінок";

м. Самбір, вул. Наддністрянська;

м. Золочів, вул. Шашкевича озеро "Молодіжне";

Буський район, с. Н. Мілятін;

Буський район, с. Боложін;

Буський район, с. Побуджені;

м. Городок, вул. Шевченка, 26;

Жовківський район, смт Журавне;

м. Рава-Руська, вул. Чорновола;

Жовківський район, с. Замочок, вул. Шевченка;

м. Кам'янка-Бузька, вул. Сирка;

смт Добротвір, вул. Озерна;

Миколаївський район, с. Велике Колодне, вул. Б. Хмельницького;

Миколаївський район, с. Гонятичі, озеро "Задорожне";

с. Дуброва, озеро "Урочище Студинці";

м. Перемишляни, Липова Алея;

Перемишлянський район, озеро "Молодіжне";

Радехівський район, с. Стрілки, вул. Репище, 1;

Радехівський район, смт Лопатин;

Радехівський район, с. Стоянов Радехівський;

Радехівський район, с. Новоставці;

Сокальський район, с. Павлов;

м. Сокаль, вул.Яворницького, 120;

Сокальський район, с. Поториця, вул. Зелена, 117а;

Сокальський район, с. Селець, присілок Заболотне;

Яворівський район, с. Скоморохи, вул. Коробка;

Сколівський район, с. Верещиця, Національний природний парк;

м. Сколе, "Павлів потік";

Мостицький район, с. Гостинцеве, озеро "Гостинне";

м. Старий Самбір, вул. Зарічне.

Нагадаємо, вже на Водохрещі, 6 січня, Україну накриють сильні морози. Більше температури повітря впаде на північному сході, там стовпчики термометрів покажуть -20...-18 °C.

Також ми повідомляли, що цього року в Україні вперше за новим церковним календарем відзначатимуть свято Водохреща 6 січня. Попри теплу погоду, надзвичайники нагадують одеситам про правила поведінки на водоймі взимку.