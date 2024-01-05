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Де у Львові можна купатися на Водохреща — названі адреси

5 січня 2024 08:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Хрещення 2024 – де можна купатися у Львові
Освячення води на Водохреща. Фото: kalynivka.city
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Львові на Водохреща відбувається традиційне освячення води, при цьому багато жителів міста також беруть участь у купанні в ополонці. Це вважається способом очиститись від гріхів і забезпечити здоров'я на весь наступний рік. Так, названо місця, де можна викупатися у Львові на Водохреща, 6 січня.

Про це повідомляє lviv.vgorode.ua.

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Найпопулярніші місця купання у Львові на Водохреща :

  • Горіховий гай (вулиця Володимира Великого, 14А),
  • озеро на Погулянці (вулиця Вахняніна, 29, поряд із Центром творчості дітей та молоді),
  • місце у Брюховичах, де організовано купання на місцевому озері, розташованому на вулиці Під Осовою (біля дитячого майданчика, район "Гамульець").

Де можна пірнати у ополонку на Хрещення у Львівській області

Наразі не визначено, де саме на території Львівської області проводитимуть купання на честь Хрещення у 2024 році. Однак передбачається, що традиційні місця для цього обряду залишаться колишніми.

  • м. Червоноград, річка Західний Буг (біля підвісного мосту);
  • м. Дрогобич, парк ім. Б. Хмельницького, вул. Трускавецько;
  • м. Дрогобич, вул. Залісся, 121, відпочинковий комплекс "Залісся";
  • м. Дрогобич, вул. Северина Наливайка, озеро на вулиці;
  • м. Борислав (смт. Східниця), вул. Б. Хмельницького; м. Трускавець, вул. Дрогобицьке, озеро поблизу ресторану "Козацький Хутір";
  • м. Стрий, об'їзна дорога, центральний пляж річки Стрий;
  • м. Новий Розділ, вул. Чорновола, озеро "Барвінок";
  • м. Самбір, вул. Наддністрянська;
  • м. Золочів, вул. Шашкевича озеро "Молодіжне";
  • Буський район, с. Н. Мілятін;
  • Буський район, с. Боложін;
  • Буський район, с. Побуджені;
  • м. Городок, вул. Шевченка, 26;
  • Жовківський район, смт Журавне;
  • м. Рава-Руська, вул. Чорновола;
  • Жовківський район, с. Замочок, вул. Шевченка;
  • м. Кам'янка-Бузька, вул. Сирка;
  • смт Добротвір, вул. Озерна;
  • Миколаївський район, с. Велике Колодне, вул. Б. Хмельницького;
  • Миколаївський район, с. Гонятичі, озеро "Задорожне";
  • с. Дуброва, озеро "Урочище Студинці";
  • м. Перемишляни, Липова Алея;
  • Перемишлянський район, озеро "Молодіжне";
  • Радехівський район, с. Стрілки, вул. Репище, 1;
  • Радехівський район, смт Лопатин;
  • Радехівський район, с. Стоянов Радехівський;
  • Радехівський район, с. Новоставці;
  • Сокальський район, с. Павлов;
  • м. Сокаль, вул.Яворницького, 120;
  • Сокальський район, с. Поториця, вул. Зелена, 117а;
  • Сокальський район, с. Селець, присілок Заболотне;
  • Яворівський район, с. Скоморохи, вул. Коробка;
  • Сколівський район, с. Верещиця, Національний природний парк;
  • м. Сколе, "Павлів потік";
  • Мостицький район, с. Гостинцеве, озеро "Гостинне";
  • м. Старий Самбір, вул. Зарічне.

Нагадаємо, вже на Водохрещі, 6 січня, Україну накриють сильні морози. Більше температури повітря впаде на північному сході, там стовпчики термометрів покажуть -20...-18 °C.

Також ми повідомляли, що цього року в Україні вперше за новим церковним календарем відзначатимуть свято Водохреща 6 січня. Попри теплу погоду, надзвичайники нагадують одеситам про правила поведінки на водоймі взимку.

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