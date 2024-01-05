Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Где во Львове можно купаться на Крещение — названы адреса arrow

Где во Львове можно купаться на Крещение — названы адреса

5 января 2024 08:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Крещение 2024 - где можно купаться во Львове
Освящение воды на Крещение. Фото: kalynivka.city
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во Львове на Крещение происходит традиционное освящение воды, при этом многие жители города также принимают участие в купании в проруби. Это считается способом очиститься от грехов и обеспечить здоровье на весь предстоящий год. Так, названы места, где можно искупаться во Львове на Крещение, 6 января.

Об этом сообщает lviv.vgorode.ua.

Читайте также:

Где можно купаться во Львове на Крещение в 2024 году

Самые популярные места купания во Львове на Крещение:

  • Ореховая роща (улица Владимира Великого, 14А),
  • озеро на Погулянке (улица Вахнянина, 29, рядом с Центром творчества детей и молодежи), 
  • место в Брюховичах, где организовано купание на местном озере, расположенном на улице Под Осовой (возле детской площадки, район "Гамулец").

Где можно нырять в прорубь на Крещение во Львовской области

Пока еще не определено, где именно на территории Львовской области будут проводить купания в честь Крещения в 2024 году. Однако, предполагается, что традиционные места для этого обряда останутся прежними.

  • г. Червоноград, река Западный Буг, (возле подвесного моста);
  • г. Дрогобыч, парк им. Б. Хмельницкого, ул. Трускавецко;
  • г. Дрогобыч, ул. Залесье, 121, комплекс отдыха "Залесье";
  • г. Дрогобыч, ул. Северина Наливайко, озеро на окружной улице;
  • г. Борислав (пгт. Сходница), ул. Б. Хмельницкого; г. Трускавец, ул. Дрогобычское, озеро вблизи ресторана "Казацкий Хутор";
  • г. Стрый, объездная дорога, центральный пляж реки Стрый;
  • г. Новый Раздел, ул. Черновола, озеро "Барвинок";
  • г. Самбор, ул. Наднестрянская;
  • г. Золочев, ул. Шашкевича озеро "Молодежное";
  • Бусский район, с. Н. Милятин;
  • Бусский район, с. Боложин;
  • Бусский район, с. Побужаны;
  • г. Городок, ул. Шевченко, 26;
  • Жолковский район, пгт Журавно;
  • г. Рава-Русская, ул. Черновола;
  • Жолковский район, с. Замочек, ул. Шевченко;
  • г. Каменка-Бугская, ул. Сырка;
  • пгт Добротвор, ул. Озерная;
  • Николаевский район, с. Большое Колодно, ул. Б. Хмельницкого;
  • Николаевский район, с. Гонятичи, озеро "Задорожное";
  • с. Дуброва, озеро "Урочище Студинцы";
  • г. Перемышляны, Липовая Аллея;
  • Перемышлянский район, озеро "Молодежное";
  • Радеховский район, с. Стрелки, ул. Репище, 1;
  • Радеховский район, пгт Лопатин;
  • Радеховский район, с. Стоянов Радеховский;
  • Радеховский район, с. Новоставцы;
  • Сокальский район, с. Павлов;
  • г. Сокаль, ул. Яворницкого, 120;
  • Сокальский район, с. Поторица, ул. Зеленая, 117а;
  • Сокальский район, с. Селец, приселок Заболотное;
  • Яворовский район, с. Скоморохи, ул. Коробка;
  • Сколевский район, с. Верещица, Национальный природный парк;
  • г. Сколе, "Павлов поток";
  • Мостицкий район, с. Гостинцево, озеро "Гостиное";
  • г. Старый Самбор, ул. Заречное.

Напомним, уже на Крещение, 6 января, Украину накроют сильные морозы. Больше всего температура воздуха упадет на северо-востоке, там столбики термометров покажут -20...-18 °C.

Также мы сообщали, что в этом году в Украине впервые по новому церковному календарю будут отмечать праздник Крещения 6 января. Несмотря на теплую погоду, чрезвычайники напоминают одесситам о правилах поведения на водоеме зимой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме