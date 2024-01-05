Крещение 2024 - где можно купаться во Львове

Освящение воды на Крещение. Фото: kalynivka.city

Во Львове на Крещение происходит традиционное освящение воды, при этом многие жители города также принимают участие в купании в проруби. Это считается способом очиститься от грехов и обеспечить здоровье на весь предстоящий год. Так, названы места, где можно искупаться во Львове на Крещение, 6 января.

Об этом сообщает lviv.vgorode.ua.

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Самые популярные места купания во Львове на Крещение:

Ореховая роща (улица Владимира Великого, 14А),

озеро на Погулянке (улица Вахнянина, 29, рядом с Центром творчества детей и молодежи),

место в Брюховичах, где организовано купание на местном озере, расположенном на улице Под Осовой (возле детской площадки, район "Гамулец").

Где можно нырять в прорубь на Крещение во Львовской области

Пока еще не определено, где именно на территории Львовской области будут проводить купания в честь Крещения в 2024 году. Однако, предполагается, что традиционные места для этого обряда останутся прежними.

г. Червоноград, река Западный Буг, (возле подвесного моста);

г. Дрогобыч, парк им. Б. Хмельницкого, ул. Трускавецко;

г. Дрогобыч, ул. Залесье, 121, комплекс отдыха "Залесье";

г. Дрогобыч, ул. Северина Наливайко, озеро на окружной улице;

г. Борислав (пгт. Сходница), ул. Б. Хмельницкого; г. Трускавец, ул. Дрогобычское, озеро вблизи ресторана "Казацкий Хутор";

г. Стрый, объездная дорога, центральный пляж реки Стрый;

г. Новый Раздел, ул. Черновола, озеро "Барвинок";

г. Самбор, ул. Наднестрянская;

г. Золочев, ул. Шашкевича озеро "Молодежное";

Бусский район, с. Н. Милятин;

Бусский район, с. Боложин;

Бусский район, с. Побужаны;

г. Городок, ул. Шевченко, 26;

Жолковский район, пгт Журавно;

г. Рава-Русская, ул. Черновола;

Жолковский район, с. Замочек, ул. Шевченко;

г. Каменка-Бугская, ул. Сырка;

пгт Добротвор, ул. Озерная;

Николаевский район, с. Большое Колодно, ул. Б. Хмельницкого;

Николаевский район, с. Гонятичи, озеро "Задорожное";

с. Дуброва, озеро "Урочище Студинцы";

г. Перемышляны, Липовая Аллея;

Перемышлянский район, озеро "Молодежное";

Радеховский район, с. Стрелки, ул. Репище, 1;

Радеховский район, пгт Лопатин;

Радеховский район, с. Стоянов Радеховский;

Радеховский район, с. Новоставцы;

Сокальский район, с. Павлов;

г. Сокаль, ул. Яворницкого, 120;

Сокальский район, с. Поторица, ул. Зеленая, 117а;

Сокальский район, с. Селец, приселок Заболотное;

Яворовский район, с. Скоморохи, ул. Коробка;

Сколевский район, с. Верещица, Национальный природный парк;

г. Сколе, "Павлов поток";

Мостицкий район, с. Гостинцево, озеро "Гостиное";

г. Старый Самбор, ул. Заречное.

Напомним, уже на Крещение, 6 января, Украину накроют сильные морозы. Больше всего температура воздуха упадет на северо-востоке, там столбики термометров покажут -20...-18 °C.

Также мы сообщали, что в этом году в Украине впервые по новому церковному календарю будут отмечать праздник Крещения 6 января. Несмотря на теплую погоду, чрезвычайники напоминают одесситам о правилах поведения на водоеме зимой.