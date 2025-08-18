Відео
Де у Львові найдорожче житло — що купують найчастіше

Де у Львові найдорожче житло — що купують найчастіше

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 19:20
У Львові зросли ціни на квартири 2025 — ціна за квадратний метр
Львів. Фото: visitlviv.net

Львів сьогодні називають "маленьким Парижем" для інвесторів. Попит на житло у місті та його околицях не зменшується попри війну та економічні виклики. Ринок залишається одним із найдинамічніших у Західній Україні: забудова триває, а ціни зростають щороку на 10–20%. Особливий попит мають квартири на вторинному ринку та котеджі у передмісті.

Сертифікована рієлторка, керівниця АН ARTYM Руслана Артим в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла, як змінюється ринок та чого чекати покупцям.

Ціни на житло у Львові

"У Львові є ціни для різних категорій покупців. Якщо беремо околиці — квадратний метр коштує від 1100–1300 доларів. У кращих локаціях із відомими забудовниками — це вже 1500–1800 доларів. І це ще на стадії нульового циклу", — пояснює рієлторка.

За словами Руслани Артим, ситуація на вторинному ринку змінюється динамічно.

"Минулого року квартири в центрі Львова подешевшали, і купувати там було менш вигідно. Зараз тенденція протилежна — ціни знову ростуть. У центрі квадратний метр може коштувати від 1300 до 2300 доларів — залежно від ремонту, стану даху чи під’їзду", — каже експертка.

Що купують львів’яни та інвестори

Попит мають квартири на вторинному ринку, особливо "чешки" та "хрущовки". Їх можна придбати за 1300–1400 доларів за квадратний метр — і це вже з ремонтом та меблями.

"Людям важливо просто заїхати і жити. Тому доступна вторинка дуже швидко розкуповується", — пояснює Руслана Артим.

Окремий тренд — котеджі на околицях Львова. За останні два роки передмістя, зокрема Сокільники та Зубра, активно забудовуються.

"Ще до війни такого не було. А зараз котеджі виросли буквально на кожному подвір’ї", — додає рієлторка.

Конкуренти Львова та прогноз цін

За словами експертки, серед конкурентів Львова на ринку нерухомості — Івано-Франківськ, Ужгород та Київ.

"Одеса, на жаль, зараз не конкурент через небезпеку. Львів же приваблює близькістю до кордону, інфраструктурою та відносним спокоєм", — зазначає Артим.

Прогноз на найближчий рік для покупців: ціни зростатимуть.

"Невеликими кроками, по 10–20% на рік, ринок рухається вгору. На 2026-й я прогнозую, що ціни будуть вищі на 30% порівняно з 2024-м. Причина — подорожчання будматеріалів, податків та нестача робочої сили. Але попит є і буде", — каже експертка.

Традиційно найдорожчий квадратний метр у центрі Львова та в нових комплексах від топових забудовників. Найдешевше — на околицях міста, де стартові ціни від 1100 доларів.

"Серед покупців зараз є і львів’яни, і ті, хто переїхав зі східних чи південних регіонів. Люди хочуть стабільності, комфорту і довіри", — підсумовує Руслана Артим.

Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
