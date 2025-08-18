Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Где во Львове самое дорогое жилье — что покупают чаще всего

Где во Львове самое дорогое жилье — что покупают чаще всего

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 19:20
Во Львове выросли цены на квартиры 2025 — цена за квадратный метр
Львов. Фото: visitlviv.net

Львов сегодня называют "маленьким Парижем" для инвесторов. Спрос на жилье в городе и его окрестностях не уменьшается, несмотря на войну и экономические вызовы. Рынок остается одним из самых динамичных в Западной Украине: застройка продолжается, а цены растут ежегодно на 10-20%. Особым спросом пользуются квартиры на вторичном рынке и коттеджи в пригороде.

Сертифицированный риелтор, руководитель АН ARTYM Руслана Артим в интервью Новини.LIVE рассказала, как меняется рынок и чего ждать покупателям.

Реклама
Читайте также:

Цены на жилье во Львове

"Во Львове есть цены для разных категорий покупателей. Если берем окраины — квадратный метр стоит от 1100-1300 долларов. В лучших локациях с известными застройщиками — это уже 1500-1800 долларов. И это еще на стадии нулевого цикла", — объясняет риелтор.

По словам Русланы Артим, ситуация на вторичном рынке меняется динамично.

"В прошлом году квартиры в центре Львова подешевели, и покупать там было менее выгодно. Сейчас тенденция противоположная — цены снова растут. В центре квадратный метр может стоить от 1300 до 2300 долларов — в зависимости от ремонта, состояния крыши или подъезда", — говорит эксперт.

Что покупают львовяне и инвесторы

Спросом пользуются квартиры на вторичном рынке, особенно "чешки" и "хрущевки". Их можно приобрести за 1300-1400 долларов за квадратный метр — и это уже с ремонтом и мебелью.

"Людям важно просто заехать и жить. Поэтому доступная вторичка очень быстро раскупается", — объясняет Руслана Артим.

Отдельный тренд — коттеджи на окраинах Львова. За последние два года пригороды, в частности Сокольники и Зубра, активно застраиваются.

"Еще до войны такого не было. А сейчас коттеджи выросли буквально в каждом дворе", — добавляет риелтор.

Конкуренты Львова и прогноз цен

По словам эксперта, среди конкурентов Львова на рынке недвижимости — Ивано-Франковск, Ужгород и Киев.

"Одесса, к сожалению, сейчас не конкурент из-за опасности. Львов же привлекает близостью к границе, инфраструктурой и относительным спокойствием", — отмечает Артим.

Прогноз на ближайший год для покупателей: цены будут расти.

"Небольшими шагами, по 10-20% в год, рынок движется вверх. На 2026-й я прогнозирую, что цены будут выше на 30% по сравнению с 2024-м. Причина — подорожание стройматериалов, налогов и нехватка рабочей силы. Но спрос есть и будет", — говорит эксперт.

Традиционно самый дорогой квадратный метр в центре Львова и в новых комплексах от топовых застройщиков. Дешевле всего — на окраинах города, где стартовые цены от 1100 долларов.

"Среди покупателей сейчас есть и львовяне, и те, кто переехал из восточных или южных регионов. Люди хотят стабильности, комфорта и доверия", — заключает Руслана Артим.

Напомним, мы ранее писали, какая категория военных имеет право на бесплатное жилье.

Мы также писали, как получить бесплатный земельный участок в Украине.

Львов цены на квартиры жилье аренда купить жилье во Львове
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации