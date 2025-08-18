Во Львове выросли цены на квартиры 2025 — цена за квадратный метр

Львов. Фото: visitlviv.net

Львов сегодня называют "маленьким Парижем" для инвесторов. Спрос на жилье в городе и его окрестностях не уменьшается, несмотря на войну и экономические вызовы. Рынок остается одним из самых динамичных в Западной Украине: застройка продолжается, а цены растут ежегодно на 10-20%. Особым спросом пользуются квартиры на вторичном рынке и коттеджи в пригороде.

Сертифицированный риелтор, руководитель АН ARTYM Руслана Артим в интервью Новини.LIVE рассказала, как меняется рынок и чего ждать покупателям.

Цены на жилье во Львове

"Во Львове есть цены для разных категорий покупателей. Если берем окраины — квадратный метр стоит от 1100-1300 долларов. В лучших локациях с известными застройщиками — это уже 1500-1800 долларов. И это еще на стадии нулевого цикла", — объясняет риелтор.

По словам Русланы Артим, ситуация на вторичном рынке меняется динамично.

"В прошлом году квартиры в центре Львова подешевели, и покупать там было менее выгодно. Сейчас тенденция противоположная — цены снова растут. В центре квадратный метр может стоить от 1300 до 2300 долларов — в зависимости от ремонта, состояния крыши или подъезда", — говорит эксперт.

Что покупают львовяне и инвесторы

Спросом пользуются квартиры на вторичном рынке, особенно "чешки" и "хрущевки". Их можно приобрести за 1300-1400 долларов за квадратный метр — и это уже с ремонтом и мебелью.

"Людям важно просто заехать и жить. Поэтому доступная вторичка очень быстро раскупается", — объясняет Руслана Артим.

Отдельный тренд — коттеджи на окраинах Львова. За последние два года пригороды, в частности Сокольники и Зубра, активно застраиваются.

"Еще до войны такого не было. А сейчас коттеджи выросли буквально в каждом дворе", — добавляет риелтор.

Конкуренты Львова и прогноз цен

По словам эксперта, среди конкурентов Львова на рынке недвижимости — Ивано-Франковск, Ужгород и Киев.

"Одесса, к сожалению, сейчас не конкурент из-за опасности. Львов же привлекает близостью к границе, инфраструктурой и относительным спокойствием", — отмечает Артим.

Прогноз на ближайший год для покупателей: цены будут расти.

"Небольшими шагами, по 10-20% в год, рынок движется вверх. На 2026-й я прогнозирую, что цены будут выше на 30% по сравнению с 2024-м. Причина — подорожание стройматериалов, налогов и нехватка рабочей силы. Но спрос есть и будет", — говорит эксперт.

Традиционно самый дорогой квадратный метр в центре Львова и в новых комплексах от топовых застройщиков. Дешевле всего — на окраинах города, где стартовые цены от 1100 долларов.

"Среди покупателей сейчас есть и львовяне, и те, кто переехал из восточных или южных регионов. Люди хотят стабильности, комфорта и доверия", — заключает Руслана Артим.

