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Де у Львові зарядити гаджети, коли пункти незламності у сплячому режимі

7 липня 2024 05:10
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Марта Байдака
Журналіст
Де у Львові сьогодні працюють пункти незламності, коли немає світла
Пункт незламності у Львові. Фото: Твоє місто
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні в Україні впровадженні погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії тривають з 00:00 до 24:00. Такі тривалі обмеження пов'язані з наслідками атак російських військ на енергетичні об'єкти.

Чи відновлять у Львові пункти незламності, де у місті можна безплатно зарядити гаджети та скільки місто витрачає грошей задля роботи генераторів. Про це і не тільки читайте в матеріалі Новини.LIVE

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Як повідомив у коментарі Новини.LIVE Олександр Ковальчук, заступник начальника управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони львівської міської ради, сьогодні пункти незламності у Львові перевели у "сплячий режим".

Де у Львові є пункти незламності 

"В нас було засідання міської комісії техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій. Ми прийняли рішення перевести всі пункти незламності у так званий "сплячий режим". І від 31.05 у Львові лишили для функціонування тільки пункти незламності в районних адміністраціях", — каже Ковальчук.

Було 168, а стало шість

До слова, раніше у місті було 168 пунктів незламності. Сьогодні на території Львова є 6 районних адміністрацій, які функціонують в робочий час. Кожна адміністрація забезпечена автономними джерелами живлення.

"Відповідальність за функціонування тих шести, що функціонують, лежить на районних адміністраціях. І там має бути доступ до інтернету, можливість зарядити гаджети, або якісь додаткові засоби зв’язку, щоб були окрім мобільного, щоб у випадку вимкнення електроенергії був телефонний зв'язок", — зазначає начальник управління.

Як відомо, районні адміністрації працюють з понеділка по п'ятницю, з 8:00 до 17:00.

В адміністрацію звернулось чотири людини 

"Звернень мешканців майже немає. З кінця травня було звернення мешканців лише в Личаківському районі, 2 людини звернулися, і по одній людині у Франківському і Залізничному районах. Я думаю, що кожен мешканець вже готовий до таких ситуацій, тому і не звертаються", — переконує Ковальчук. 

У скільки обходиться генератор

Точної суми скільки Львівщина витрачає коштів на заправку генераторів сьогодні сказати не можуть. Про це у коментарі Новини.LIVE каже Ігор Туз, директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

"Це дуже що важко підрахувати, бо одні можуть мати генератор, наприклад на 5 кВт, інші потужніші. Відповідно одним треба більше пального, іншим — менше. Основна їхня функція — тепло (обігрів), зараз літо і потреби немає", — каже Туз.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому в Одесі не працюють пункти незламності. 

Ми також писали, що в Україні змінять графіки відключень світла.

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