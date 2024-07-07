Где во Львове сегодня работают пункты несокрушимости, когда нет света

Пункт несокрушимости во Львове. Фото: Твой город

Сегодня в Украине введены почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продолжаются с 00:00 до 24:00. Такие длительные ограничения связаны с последствиями атак русских войск на энергетические объекты.

Восстановят ли во Львове пункты несокрушимости, где в городе можно бесплатно зарядить гаджеты и сколько город тратит денег на работу генераторов. Об этом и не только, читайте в материале Новини.LIVE

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Как сообщил в комментарии Новини.LIVE Александр Ковальчук, заместитель начальника управления по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны львовского городского совета, сегодня пункты несокрушимости во Львове перевели в "спящий режим".

Где во Львове есть пункты несокрушимости

"У нас было заседание городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Мы приняли решение перевести все пункты несокрушимости в так называемый "спящий режим". И с 31.05 во Львове оставили для функционирования только пункты несокрушимости в районных администрациях", — говорит Ковальчук.

Было 168, а стало шесть

К слову, раньше в городе было 168 пунктов несокрушимости. Сегодня на территории Львова есть 6 районных администраций, функционирующих в рабочее время. Каждая администрация снабжена автономными источниками питания.

"Ответственность за функционирование тех шести функционирующих лежит на районных администрациях. И там должен быть доступ в интернет, возможность зарядить гаджеты, или какие-то дополнительные средства связи, чтобы были кроме мобильной, чтобы в случае отключения электроэнергии была телефонная связь ", — отмечает начальник управления.

Как известно, районные администрации работают с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00.

В администрацию обратилось четыре человека

"Обращений жителей почти нет. С конца мая было обращение жителей только в Лычаковском районе, 2 человека обратились, и по одному человеку во Франковском и Железнодорожном районах. Я думаю, что каждый житель уже готов к таким ситуациям, потому и не обращаются", — убеждает Ковальчук.

Во сколько обходится генератор

Точной суммы, сколько Львовщина тратит средств на заправку генераторов, сегодня сказать не могут. Об этом в комментарии Новини.LIVE говорит Игорь Туз, директор департамента по гражданской защите Львовской областной военной администрации.

"Это очень трудно подсчитать, потому что одни могут иметь генератор, например на 5 кВт, другие более мощные. Соответственно одним нужно больше горючего, другим — меньше. Основная их функция — тепло (обогрев), сейчас лето и нужды нет", — говорит Туз.

Напомним, мы раньше писали, почему в Одессе не работают пункты несокрушимости.

Мы также писали, что в Украине изменят графики отключения света.