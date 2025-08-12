Відео
Головна Львів Де відпочивали туристи на Львівщині — топ-3 локації літа

Де відпочивали туристи на Львівщині — топ-3 локації літа

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:13
Найвідвідуваніші місця Львівщини літа 2025 — скільки заробив регіон на туристах
Парк "Сколівські Бескиди". Фото: "Суспільне"

Львівщина продовжує утримувати позиції одного з найпривабливіших туристичних регіонів України. За даними управління молоді та спорту Львівської ОДА, лише у липні туристичний збір склав понад 6,5 млн грн, що перевищує показники червня. 

Як повідомив у коментарі Новини.LIVE  начальник управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як, Львівщина посідає друге місце в Україні за показниками держстату за перше півріччя.

Найпопулярніші локації Львівщини за літо 2025

Начальник управління молоді та спорту ЛОДА Роман Хімʼяк зазначив, що успіх — це спільний результат бізнесу, туристичних операторів, органів місцевого самоврядування 

"За даними Держстату, Львівщина посідає друге місце в Україні за результатами першого півріччя. Це спільна робота бізнесу, туристичних дестинацій, органів державної влади та місцевих громад. Ми хочемо підсвітити і розказати про найбільш динамічні напрямки", — наголосив Хім’як.

Топ-3 лідерів серед туристичних локацій Львівщини

Перше місце цього літа впевнено утримує Національний природний парк "Сколівські Бескиди". У липні його відвідали 72 тисячі туристів. Друге місце — Державний історико-культурний заповідник "Тустань", який цьогоріч святкує 20-річчя.

"Якщо у липні цього року кількість відвідувачів склала 26 тисяч, то ще 15 років тому за увесь рік було трохи понад 5 тисяч гостей. Це показує, наскільки динамічно розвивається ринок і зростає якість послуг", — розповів Роман Хімʼяк.

Третю сходинку посів Музей "Дрогобиччина", який також став популярним туристичним напрямком цього літа.

Загалом з початку року бюджет області поповнився на 33,2 млн грн, що на 7 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024-го. 

туристи відпочинок літо Україна Львівська область
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
