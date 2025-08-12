Найвідвідуваніші місця Львівщини літа 2025 — скільки заробив регіон на туристах

Парк "Сколівські Бескиди". Фото: "Суспільне"

Львівщина продовжує утримувати позиції одного з найпривабливіших туристичних регіонів України. За даними управління молоді та спорту Львівської ОДА, лише у липні туристичний збір склав понад 6,5 млн грн, що перевищує показники червня.

Як повідомив у коментарі Новини.LIVE начальник управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як, Львівщина посідає друге місце в Україні за показниками держстату за перше півріччя.

Реклама

Читайте також:

Найпопулярніші локації Львівщини за літо 2025

Начальник управління молоді та спорту ЛОДА Роман Хімʼяк зазначив, що успіх — це спільний результат бізнесу, туристичних операторів, органів місцевого самоврядування

"За даними Держстату, Львівщина посідає друге місце в Україні за результатами першого півріччя. Це спільна робота бізнесу, туристичних дестинацій, органів державної влади та місцевих громад. Ми хочемо підсвітити і розказати про найбільш динамічні напрямки", — наголосив Хім’як.

Топ-3 лідерів серед туристичних локацій Львівщини

Перше місце цього літа впевнено утримує Національний природний парк "Сколівські Бескиди". У липні його відвідали 72 тисячі туристів. Друге місце — Державний історико-культурний заповідник "Тустань", який цьогоріч святкує 20-річчя.

"Якщо у липні цього року кількість відвідувачів склала 26 тисяч, то ще 15 років тому за увесь рік було трохи понад 5 тисяч гостей. Це показує, наскільки динамічно розвивається ринок і зростає якість послуг", — розповів Роман Хімʼяк.

Третю сходинку посів Музей "Дрогобиччина", який також став популярним туристичним напрямком цього літа.

Загалом з початку року бюджет області поповнився на 33,2 млн грн, що на 7 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Нагадаємо, ми раніше писали, скільки коштує відпочинок на Корфу цього року.

Ми також писали, чи почуваються українці в безпеці на одеських пляжах.