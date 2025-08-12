Самые посещаемые места Львовщины лета 2025 года — сколько заработал регион на туристах

Парк "Сколевские Бескиды". Фото: "Суспільне"

Львовщина продолжает удерживать позиции одного из самых привлекательных туристических регионов Украины. По данным управления молодежи и спорта Львовской ОГА, только в июле туристический сбор составил более 6,5 млн грн, что превышает показатели июня.

Как сообщил в комментарии Новини.LIVE начальник управления молодежи и спорта Львовской ОГА Роман Химьяк, Львовщина занимает второе место в Украине по показателям госстата за первое полугодие.

Самые популярные локации Львовщины за лето 2025 года

Начальник управления молодежи и спорта ЛОГА Роман Химьяк отметил, что успех — это общий результат бизнеса, туристических операторов, органов местного самоуправления

"По данным Госстата, Львовщина занимает второе место в Украине по результатам первого полугодия. Это совместная работа бизнеса, туристических дестинаций, органов государственной власти и местных общин. Мы хотим подсветить и рассказать о наиболее динамичных направлениях", — подчеркнул Химьяк.

Топ-3 лидеров среди туристических локаций Львовщины

Первое место этим летом уверенно удерживает Национальный природный парк "Сколевские Бескиды". В июле его посетили 72 тысячи туристов. Второе место — Государственный историко-культурный заповедник "Тустань", который в этом году празднует 20-летие.

"Если в июле этого года количество посетителей составило 26 тысяч, то еще 15 лет назад за весь год было чуть более 5 тысяч гостей. Это показывает, насколько динамично развивается рынок и растет качество услуг", — рассказал Роман Химьяк.

Третье место занял Музей "Дрогобыччина", который также стал популярным туристическим направлением этим летом.

Всего с начала года бюджет области пополнился на 33,2 млн грн, что на 7 млн грн больше, чем за аналогичный период 2024-го.

