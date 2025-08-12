Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Где отдыхали туристы на Львовщине — топ-3 локации лета

Где отдыхали туристы на Львовщине — топ-3 локации лета

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 17:13
Самые посещаемые места Львовщины лета 2025 года — сколько заработал регион на туристах
Парк "Сколевские Бескиды". Фото: "Суспільне"

Львовщина продолжает удерживать позиции одного из самых привлекательных туристических регионов Украины. По данным управления молодежи и спорта Львовской ОГА, только в июле туристический сбор составил более 6,5 млн грн, что превышает показатели июня.

Как сообщил в комментарии Новини.LIVE начальник управления молодежи и спорта Львовской ОГА Роман Химьяк, Львовщина занимает второе место в Украине по показателям госстата за первое полугодие.

Реклама
Читайте также:

Самые популярные локации Львовщины за лето 2025 года

Начальник управления молодежи и спорта ЛОГА Роман Химьяк отметил, что успех — это общий результат бизнеса, туристических операторов, органов местного самоуправления

"По данным Госстата, Львовщина занимает второе место в Украине по результатам первого полугодия. Это совместная работа бизнеса, туристических дестинаций, органов государственной власти и местных общин. Мы хотим подсветить и рассказать о наиболее динамичных направлениях", — подчеркнул Химьяк.

Топ-3 лидеров среди туристических локаций Львовщины

Первое место этим летом уверенно удерживает Национальный природный парк "Сколевские Бескиды". В июле его посетили 72 тысячи туристов. Второе место — Государственный историко-культурный заповедник "Тустань", который в этом году празднует 20-летие.

"Если в июле этого года количество посетителей составило 26 тысяч, то еще 15 лет назад за весь год было чуть более 5 тысяч гостей. Это показывает, насколько динамично развивается рынок и растет качество услуг", — рассказал Роман Химьяк.

Третье место занял Музей "Дрогобыччина", который также стал популярным туристическим направлением этим летом.

Всего с начала года бюджет области пополнился на 33,2 млн грн, что на 7 млн грн больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Напомним, мы ранее писали, сколько стоит отдых на Корфу в этом году.

Мы также писали, чувствуют ли себя украинцы в безопасности на одесских пляжах.

туристы отдых лето Украина Львовская область
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации