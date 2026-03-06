Ціни на пальне у Львові 6 березня — де дешевше заправитися

Ціни на пальне у Львові. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжує зростати вартість пального, і Львів не став винятком. Станом на 6 березня ціни на автомобільний газ, бензин та дизпаливо залишаються високими на більшості АЗС міста.

Журналістка Новини.LIVE Марта Байдака повідомила, де придбати пальне можна за більш вигідною ціною.

Реклама

Читайте також:

Вартість пального у Львові 6 березня

Зокрема, бензин марки А-95 у Львові коштує від 68,99 до 73,99 грн за літр, а А-100 — близько 80,99 грн за літр. Дизельне паливо продають від 68,99 грн за літр.

Ціна на паливо на АЗС "ОККО". Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, у порівнянні з вечором 5 березня, ціни на бензин і дизель фактично не змінилися. Наразі великих черг на АЗС немає.

Водіям радять уважно відстежувати ціни на різних АЗС, щоб обрати найвигідніші пропозиції.

Ціна на паливо на АЗС "Укрнафта". Фото: Новини.LIVE

Зростання цін на пальне в Україні

Експерт Центру Разумкова пояснив, чому високі ціни на пальне вигідні владі. За підрахунками, майже половина вартості бензину та дизеля надходить до державного бюджету у вигляді податків, що робить державу своєрідним "мовчазним партнером" паливних компаній.

Народна депутатка України Ніна Южаніна наголосила, що Антимонопольний комітет має втрутитися у ситуацію з підвищенням цін на пальне. Інакше, за її словами, ціна бензину може сягнути 150 грн за літр.

Експерти прогнозують, що вартість бензину А-95 у найближчі тижні може додати ще до 2 грн за літр. Водночас учасники ринку продають обмежені обсяги пального і беруть паузу щонайменше на два тижні, щоб оцінити подальший рух цін. Підвищення вартості пального неминуче вплине й на ціни іншої продукції для українців.