Сколько стоит заправить машину во Львове сегодня

Сколько стоит заправить машину во Львове сегодня

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 10:17
Цены на бензин, газ и дизель во Львове 6 марта — где дешевле
Цены на топливо во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжает расти стоимость топлива, и Львов не стал исключением. По состоянию на 6 марта цены на автомобильный газ, бензин и дизтопливо остаются высокими на большинстве АЗС города.

Журналистка Новини.LIVE Марта Байдака сообщила, где приобрести топливо можно по более выгодной цене.

Читайте также:

Стоимость топлива во Львове 6 марта

В частности, бензин марки А-95 во Львове стоит от 68,99 до 73,99 грн за литр, а А-100 — около 80,99 грн за литр. Дизельное топливо продают от 68,99 грн за литр.

Ціни на бензин і газ 6 березня у Львові
Цена на топливо на АЗС "ОККО". Фото: Новини.LIVE

Сегодня, по сравнению с вечером 5 марта, цены на бензин и дизель фактически не изменились. Сейчас больших очередей на АЗС нет.

Водителям советуют внимательно отслеживать цены на разных АЗС, чтобы выбрать самые выгодные предложения.

Яка вартість пального у Львові 6 березня
Цена на топливо на АЗС "Укрнафта". Фото: Новини.LIVE

Рост цен на топливо в Украине

Эксперт Центра Разумкова объяснил, почему высокие цены на топливо выгодны власти. По подсчетам, почти половина стоимости бензина и дизеля поступает в государственный бюджет в виде налогов, что делает государство своеобразным "молчаливым партнером" топливных компаний.

Народный депутат Украины Нина Южанина подчеркнула, что Антимонопольный комитет должен вмешаться в ситуацию с повышением цен на горючее. Иначе, по ее словам, цена бензина может достичь 150 грн за литр.

Эксперты прогнозируют, что стоимость бензина А-95 в ближайшие недели может прибавить еще до 2 грн за литр. В то же время участники рынка продают ограниченные объемы топлива и берут паузу минимум на две недели, чтобы оценить дальнейшее движение цен. Повышение стоимости топлива неизбежно повлияет и на цены другой продукции для украинцев.

Львов бензин газ дизтопливо Цены на топливо
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
