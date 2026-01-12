Погодинні відключення електроенергії на Львівщині 12 січня

Електрик на ЛЕП. Фото: ДТЕК

У Львові та Львівській області в понеділок, 12 січня, запровадять погодинні відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як міста, так і населених пунктів області та пов'язані з необхідністю стабілізації енергосистеми.

Про це повідомляє Львівобленерго.

Відключення електроенергії у Львові та Львівській області 12 січня

За наявною інформацією, протягом доби діятиме графік із двома чергами відключень. Водночас частина споживачів потрапить під обмеження тричі на день. Це означає, що для окремих груп світло вимикатимуть частіше, ніж передбачено базовим графіком.

Відключення електроенергії. Фото: Львівобленерго

Енергетики зазначають, що тривалість та кількість відключень можуть відрізнятися залежно від навантаження на мережу та ситуації в енергосистемі.

Жителів закликають заздалегідь підготуватися до знеструмлень, зарядити необхідні пристрої та стежити за оновленнями графіків.

