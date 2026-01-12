Почасовые отключения электроэнергии на Львовщине 12 января

Некоторые группы во Львове останутся без света трижды за сутки
Во Львове и Львовской области в понедельник, 12 января, введут почасовые отключения электроэнергии. Ограничения будут касаться как города, так и населенных пунктов области и связаны с необходимостью стабилизации энергосистемы.
Об этом сообщает Львовоблэнерго.
Отключение электроэнергии во Львове и Львовской области 12 января
По имеющейся информации, в течение суток будет действовать график с двумя очередями отключений. В то же время часть потребителей попадет под ограничения трижды в день. Это означает, что для отдельных групп свет будут выключать чаще, чем предусмотрено базовым графиком.
Энергетики отмечают, что продолжительность и количество отключений могут отличаться в зависимости от нагрузки на сеть и ситуации в энергосистеме.
Жителей призывают заранее подготовиться к обесточиванию, зарядить необходимые устройства и следить за обновлениями графиков.
Напомним, в Киеве до сих пор сложная ситуация с электроснабжением. Стало известно, когда электричества будет больше.
Также в Укрзализныце показали первые вагоны, которые будут действовать как "Пункты несокрушимости".
Читайте Новини.LIVE!