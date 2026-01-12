Видео
Некоторые группы во Львове останутся без света трижды за сутки

Некоторые группы во Львове останутся без света трижды за сутки

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 11:16
Почасовые отключения электроэнергии на Львовщине 12 января
Электрик на ЛЭП. Фото: ДТЭК

Во Львове и Львовской области в понедельник, 12 января, введут почасовые отключения электроэнергии. Ограничения будут касаться как города, так и населенных пунктов области и связаны с необходимостью стабилизации энергосистемы.

Об этом сообщает Львовоблэнерго.

По имеющейся информации, в течение суток будет действовать график с двумя очередями отключений. В то же время часть потребителей попадет под ограничения трижды в день. Это означает, что для отдельных групп свет будут выключать чаще, чем предусмотрено базовым графиком.

null
Отключение электроэнергии. Фото: Львовоблэнерго

Энергетики отмечают, что продолжительность и количество отключений могут отличаться в зависимости от нагрузки на сеть и ситуации в энергосистеме.

Жителей призывают заранее подготовиться к обесточиванию, зарядить необходимые устройства и следить за обновлениями графиков.

Напомним, в Киеве до сих пор сложная ситуация с электроснабжением. Стало известно, когда электричества будет больше.

Также в Укрзализныце показали первые вагоны, которые будут действовать как "Пункты несокрушимости".

Львов электроэнергия Львовская область отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
