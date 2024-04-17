Демобілізація війсьових під час війни в Україні — що про це думають львів'яни

Люди на вулиці Львова. Фото: Новини.LIVE

Новий закон про мобілізацію прийняли в Україні. Він набере чинності уже 18 травня. Проте правку про демобілізації не врахували до нового закону про мобілізацію, пообіцявши створити новий документ за вісім місяців.

Демобілізація військових

Новини.LIVE запитали у львів'ян на вулицях міста, чи потрібна, на їхню думку, демобілізація військових під час війни. Більшість опитаних кажуть, що демобілізація — обов'язкова. Адже військові також мають відпочивати і їм потрібно проводити час із сім'єю.

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Нагадаємо, ми раніше писали про те, що нещодавно в ефірі стався скандал, в якому колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що воювати будуть до кінця і демобілізація неможлива.

Також, ми писали, що не так з демобілізацією та як її покращити.