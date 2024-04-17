Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Демобілізація військових під час війни — що про це думають львів'яни arrow

Демобілізація військових під час війни — що про це думають львів'яни

17 квітня 2024 18:12
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Демобілізація війсьових під час війни в Україні — що про це думають львів'яни
Люди на вулиці Львова. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Новий закон про мобілізацію прийняли в Україні. Він набере чинності уже 18 травня. Проте правку про демобілізації не врахували до нового закону про мобілізацію, пообіцявши створити новий документ за вісім місяців. 

Демобілізація військових

Новини.LIVE запитали у львів'ян на вулицях міста, чи потрібна, на їхню думку, демобілізація військових під час війни. Більшість опитаних кажуть, що демобілізація — обов'язкова. Адже військові також мають відпочивати і їм потрібно проводити час із сім'єю. 

Читайте також:

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що  нещодавно в ефірі стався скандал, в якому колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що воювати будуть до кінця і демобілізація неможлива.

Також, ми писали, що не так з демобілізацією та як її покращити. 

війна
закон
українці
Львів
Україна
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні
відстрочка
військовий кабінет
демобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість