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Демобилизация военных во время войны — что об этом думают львовяне

17 апреля 2024 18:12
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Марта Байдака
Журналист
Демобилизация военных во время войны в Украине — что об этом думают львовяне
Люди на улице Львова. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Новый закон о мобилизации принят в Украине. Он вступит в силу уже 18 мая. Однако правку о демобилизации не учли в новый закон о мобилизации, пообещав создать новый документ за восемь месяцев.

Демобилизация военных

Новини.LIVE спросили у львовян на улицах города, нужна ли, по их мнению, демобилизация военных во время войны. Большинство опрошенных говорят, что демобилизация — обязательна. Ведь военные тоже должны отдыхать и им нужно провести время с семьей.

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Напомним, мы ранее писали о том, что недавно в эфире произошел скандал, в котором бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что воевать будут до конца и демобилизация невозможна.

Также мы писали, что не так с демобилизацией и как ее улучшить.

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