Демобілізація військових — у трьох українських містах відбулися пікети

Пікет за демобілізацію у Львові. Фото: Суспільне

В Івано-Франківську, Львові та Тернополі відбулися акції за демобілізацію українських захисників 28 січня. Люди пікетували з написами "Справедливий термін служби", "Чоловік не брав квиток в один кінець", "Поверніть мого тата додому" та багатьма іншими.

Про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що в пікеті за демобілізацію військових після 18 місяців служби в центрі Івано-Франківська взяли участь близько 40 дружин та матерів військовослужбовців. Жінки скандували: "Чому добровольці перетворилися на рабів", "Демобілізація — не просто право, а необхідність", "Чому другий рік воюють одні й ті самі".

Пікет за демобілізацію в Івано-Франківську. Фото: Суспільне

У Львові, як повідомили в поліції, на акцію прийшло понад 30 жінок. Вони принесли плакати з написами "Справедливий термін служби", "Чому воюють одні й ті самі?", "Чоловік не брав квиток в один кінець" тощо.

Пікет за демобілізацію у Львові. Фото: Суспільне

У Тернополі акція відбувалась на театральному майдані міста з плакатами "Демобілізація — це шанс на життя, "За перемогу відповідальні всі, давайте мінятися" та "Поверніть мого тата додому".

Пікет за демобілізацію у Тернополі. Фото: Суспільне

Демобілізація в Україні — що відомо

Нагадаємо, що поки в Україні триває воєнний стан, строк служби є необмеженим. Відповідно до чинного законодавства, звільнення можливе лише за наказом президента країни.

Також ми повідомляли, що за словами захисника Маріуполя Богдана "Тавра" Кротевича, демобілізація в Україні можлива лише після нашої перемоги. Значна частина людей помиляється, коли вважає, що війну виграють без них.

Додамо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав термін, який командування ЗСУ та Міністерство оборони України узгодили для демобілізації військових. Також він назвав певні умови, за яких це може відбутися.