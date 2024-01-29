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Демобилизация военных — в трех украинских городах прошли пикеты

29 января 2024 06:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Демобилизация военных — в трех украинских городах прошли пикеты
Пикет по демобилизации во Львове. Фото: Суспільне
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Ивано-Франковске, Львове и Тернополе прошли акции за демобилизацию украинских защитников 28 января. Люди пикетировали с надписями "Справедливый срок службы", "Муж не брал билет в один конец", "Верните моего папу домой" и многими другими.

Об этом сообщает Суспільне.

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Отмечается, что в пикете за демобилизацию военных после 18 месяцев службы в центре Ивано-Франковска приняли участие около 40 жен и матерей военнослужащих. Женщины скандировали: "Почему добровольцы превратились в рабов", "Демобилизация — не просто право, а необходимость", "Почему второй год воюют одни и те же".

Пикет за демобилизацию в Ивано-Франковске
Пикет по демобилизации в Ивано-Франковске. Фото: Суспільне

Во Львове, как сообщили в полиции, на акцию пришли более 30 женщин. Они принесли плакаты с надписями "Справедливый срок службы", "Почему воюют одни и те же?", "Муж не брал билет в один конец" и т.д.

Пикет за демобилизацию во Львове
Пикет по демобилизации во Львове. Фото: Суспільне

В Тернополе акция проходила на театральной площади города с плакатами "Демобилизация — это шанс на жизнь, "За победу ответственны все, давайте меняться" и "Верните моего папу домой".

Пикет за демобилизацию в Тернополе
Пикет по демобилизации в Тернополе. Фото: Суспільне

Демобилизация в Украине — что известно

Напомним, что пока в Украине продолжается военное положение, срок службы неограничен. Согласно действующему законодательству, увольнение возможно только по приказу президента страны.

Также мы сообщали, что, по словам защитника Мариуполя Богдана "Тавра" Кротевича, демобилизация в Украине возможна только после нашей победы. Значительная часть людей ошибается, считая, что войну выиграют без них.

Добавим, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал срок, который командование ВСУ и Министерство обороны Украины согласовали для демобилизации военных. Также он назвал определенные условия, при которых это может произойти.

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