Головна Львів День Державного Прапора України — що знають про нього у Львові

День Державного Прапора України — що знають про нього у Львові

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 14:18
День Державного Прапора України 2025 — історія, символіка та значення свята від українців зі Львова
Жінка тримає прапор України. Фото: УНІАН

23 серпня в Україні щороку відзначають День Державного Прапора. Це свято започаткували у 2004 році, аби вшанувати один із головних символів нашої державності. Саме цього дня у 1991 році група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради. Відтоді прапор став символом боротьби за незалежність та свободу.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи знають вони, коли в Україні відзначають День прапора та що означають кольори національного стяга.

Читайте також:

День Державного Прапора України

Більшість опитаних каже, 23 серпня  в Україні відзначають День Прапора, який символізує синє небо та жовті пшеничні лани. Дехто додає, що жовтий колір також асоціюється із соняхами.

"Наш прапор — це синє небо і жовта пшениця, або соняхи", – каже дівчина.

"23 серпня — це День прапора в Україні. Як кажуть, це небо і пшениця", – додає респондентка.

"Це День Державного Прапора України. А символізує він небо та пшеницю", – наголошує жінка.

"Як в школі вчили, синій колір  – це наше небо безхмарне, а жовтий – це пшениця. Іноді кажуть, що ще соняхи. Прапор є державним символом, який є достатньо важливим для людей, тому так, це важливе свято. Не впевнений, що можна робити з нього повноцінний вихідний день, але якось вшанувати прапор потрібно, це важливо", — ділиться думками чоловік.

Сьогодні синьо-жовтий стяг майорить на фронті, у містах і селах, на будинках та в руках українців під час акцій підтримки. Для багатьох це не лише державний символ, а й знак незламності та віри у перемогу.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітали українців зі святом. Вони наголосили, що це важливий день для кожного громадянина, а український прапор — це прапор, якого бояться росіяни.

Ми також писали, що про державний прапор знають мешканці Одеси.

Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
