День Государственного Флага Украины 2025 — история, символика и значение праздника от украинцев из Львова

23 августа в Украине ежегодно отмечают День Государственного Флага. Этот праздник начали в 2004 году, чтобы почтить один из главных символов нашей государственности. Именно в этот день в 1991 году группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. С тех пор флаг стал символом борьбы за независимость и свободу.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, знают ли они, когда в Украине отмечают День флага и что означают цвета национального флага.

Большинство опрошенных говорит, что 23 августа в Украине отмечают День Флага, который символизирует синее небо и желтые пшеничные поля. Некоторые добавляют, что желтый цвет также ассоциируется с подсолнухами.

"Наш флаг — это синее небо и желтая пшеница, или подсолнухи",— говорит девушка.

"23 августа — это День флага в Украине. Как говорят, это небо и пшеница", — добавляет респондентка.

"Это День Государственного Флага Украины. А символизирует он небо и пшеницу", — отмечает женщина.

"Как в школе учили, синий цвет — это наше небо безоблачное, а желтый — это пшеница. Иногда говорят, что еще подсолнухи. Флаг является государственным символом, который является достаточно важным для людей, поэтому да, это важный праздник. Не уверен, что можно делать из него полноценный выходной день, но как-то почтить флаг нужно, это важно", — делится мыслями мужчина.

Сегодня сине-желтый флаг развевается на фронте, в городах и селах, на домах и в руках украинцев во время акций поддержки. Для многих это не только государственный символ, но и знак несокрушимости и веры в победу.

