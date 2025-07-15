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Головна Львів День Державності — що у Львові знають про нього

День Державності — що у Львові знають про нього

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 12:01
День Державності в Україні 2025 — що у Львові знають про цей день
Жінка йде вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 15 липня, Україна відзначає День Української Державності — державне свято, покликане нагадати, що історія нашої державності налічує понад тисячу років. Воно збігається з днем пам’яті святого князя Володимира Великого — хрестителя Київської Русі — та святом Хрещення Русі-України. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях, що українці у Львові знають про День Державності.

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День Української Державності у Львові 

Більшість опитаних українців вважають День Державності важливим і переконані, що його варто святкувати. У час повномасштабної війни з Росією це свято набуває особливого змісту — як символ єдності, історичної тяглості та національної ідентичності.

"День Державності відзначають влітку зазвичай. Це є зазвичай, коли свято у нас Ольги і Володимира Великого, який дуже великий вклад вніс в історію України", — каже жінка.

"Насправді не дуже багато знаю. Якщо це День хрещення Русі, можливо, щось у школі вивчала з історії, але зараз уже не скажу, не пам'ятаю", — зізнається туристка.

"Я нічого такого не знаю про цей день. Вважаю, що треба знати. І до людей донести його якось, щоб люди вже знали це", — ділиться думкою дівчина.

"Чи треба зараз святкувати День Державності? Я думаю, що завжди треба. Все, що пов'язане з державністю і якимись національними ідентифікаційними штуками, воно все потрібно", — зазначає львів'янка.

Коли запровадили День Державності

До слова, День Української Державності було вперше запроваджено указом президента Володимира Зеленського у 2021 році, а вперше відзначили його в Україні 28 липня 2022 року.

Ініціатива була представлена ще у 2021-му під час урочистої промови з нагоди 30-ї річниці незалежності. Президент тоді наголосив, що "історія нашої державності має понад тисячу років", і запропонував встановити нове свято на знак поваги до джерел української нації.

У 2022 році Верховна Рада підтримала цю ініціативу та внесла День Державності до переліку офіційних свят. Цей день не є вихідним, але має символічне значення — як історичне нагадування про спадкоємність української державності від часів Київської Русі, козацької доби, УНР і до сучасної України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня Державності та Дня хрещення Київської Русі-України.

Також Новини.LIVE зібрали добірку привітань до Дня Української Державності.

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Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
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