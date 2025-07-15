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Главная Львов День Государственности — что во Львове знают о нем

День Государственности — что во Львове знают о нем

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 12:01
День Государственности в Украине 2025 — что во Львове знают об этом дне
Женщина идет по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сегодня, 15 июля, Украина отмечает День Украинской Государственности — государственный праздник, призванный напомнить, что история нашей государственности насчитывает более тысячи лет. Он совпадает с днем памяти святого князя Владимира Великого — крестителя Киевской Руси — и праздником Крещения Руси-Украины.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах, что украинцы во Львове знают о Дне Государственности.

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День Украинской Государственности во Львове

Большинство опрошенных украинцев считают День Государственности важным и убеждены, что его стоит праздновать. Во время полномасштабной войны с Россией этот праздник приобретает особое содержание — как символ единства, исторической преемственности и национальной идентичности.

"День Государственности отмечают летом обычно. Это обычно, когда праздник у нас Ольги и Владимира Великого, который очень большой вклад внес в историю Украины", — говорит женщина.

"На самом деле не очень много знаю. Если это День крещения Руси, возможно, что-то в школе изучала по истории, но сейчас уже не скажу, не помню", — признается туристка.

"Я ничего такого не знаю об этом дне. Считаю, что надо знать. И до людей донести его как-то, чтобы люди уже знали это", — делится мнением девушка.

"Надо ли сейчас праздновать День государственности? Я думаю, что всегда надо. Все, что связано с государственностью и какими-то национальными идентификационными штуками, оно все нужно", — отмечает львовянка.

Когда ввели День Государственности

К слову, День Украинской Государственности был впервые введен указом президента Владимира Зеленского в 2021 году, а впервые отметили его в Украине 28 июля 2022 года.

Инициатива была представлена еще в 2021-м во время торжественной речи по случаю 30-й годовщины независимости. Президент тогда подчеркнул, что "история нашей государственности имеет более тысячи лет", и предложил установить новый праздник в знак уважения к истокам украинской нации.

В 2022 году Верховная Рада поддержала эту инициативу и внесла День Государственности в перечень официальных праздников. Этот день не является выходным, но имеет символическое значение — как историческое напоминание о преемственности украинской государственности со времен Киевской Руси, казачества, УНР и до современной Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Государственности и Дня крещения Киевской Руси-Украины.

Также Новини.LIVE собрали подборку поздравлений ко Дню Украинской Государственности.

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Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
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