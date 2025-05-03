У Львові рідні загиблих воїнів отримали відзнаки — Садовий показав фото

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: скриншот з відео

У Львові в суботу, 3 травня, в День міста у дворику Ратуші відбулася церемонія вручення відзнак родинам військових посмертно. Їх отримали близькі люди 30 загиблих захисників.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Facebook.

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Вручення відзнак родинам

"Найважливіша подія Дня міста Львова — вшанування Героїв, які віддали життя за Україну", — зазначив Садовий.

Церемонія вручення відзнак. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Вручення відзнаки родині загиблого воїна. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Вручення відзнаки родині загиблого воїна. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Так, сьогодні у дворику Ратуші відбулась церемонія вручення відзнак "Почесний знак Святого Юрія" посмертно. За словами мера, це найвища міська відзнака, яку тепер вручають воїнам, що полягли за свободу України.

Вручення відзнаки рідним. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Андрій Садовий вручає відзнаку рідним. Фото: Facebook/Андрій Садовий

"У ці дні ми дякуємо тим, завдяки кому наше місто взагалі існує і розвивається. Львів та Україна живе, тому що є ті, хто захищає ціною власного життя", — додав Садовий.

Рідні загиблих воїнів. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Міський голова уточнив, що відзнаку отримали родини 30 захисників — це свідчення того, що їхню втрату пам’ятають.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, на початку квітня Президент України Володимир Зеленський вручив родинам загиблих воїнів посмертні нагороди.

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