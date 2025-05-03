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День міста у Львові — Садовий показав найважливішу подію

3 травня 2025 14:27
Євгенія Брюховецька - редактор
У Львові рідні загиблих воїнів отримали відзнаки — Садовий показав фото
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові в суботу, 3 травня, в День міста у дворику Ратуші відбулася церемонія вручення відзнак родинам військових посмертно. Їх отримали близькі люди 30 загиблих захисників.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Facebook.

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Вручення відзнак родинам

"Найважливіша подія Дня міста Львова — вшанування Героїв, які віддали життя за Україну", — зазначив Садовий.

день міста Львова - нагородження загиблих воїнів
Церемонія вручення відзнак. Фото: Facebook/Андрій Садовий
Львів вшановує Героїв, які віддали життя за Україну
Вручення відзнаки родині загиблого воїна. Фото: Facebook/Андрій Садовий
Вручення Почесного знака Святого Юрія посмертно - церемонія у Львові
Вручення відзнаки родині загиблого воїна. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Так, сьогодні у дворику Ратуші відбулась церемонія вручення відзнак "Почесний знак Святого Юрія" посмертно. За словами мера, це найвища міська відзнака, яку тепер вручають воїнам, що полягли за свободу України.

30 родин загиблих Героїв: Львів вручив нагороди рідним захисників
Вручення відзнаки рідним. Фото: Facebook/Андрій Садовий
У Львові в День міста вручили відзнаки родинам загиблих захисників
Андрій Садовий вручає відзнаку рідним. Фото: Facebook/Андрій Садовий

"У ці дні ми дякуємо тим, завдяки кому наше місто взагалі існує і розвивається. Львів та Україна живе, тому що є ті, хто захищає ціною власного життя", — додав Садовий.

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Рідні загиблих воїнів. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Міський голова уточнив, що відзнаку отримали родини 30 захисників — це свідчення того, що їхню втрату пам’ятають.

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Скриншот допису Садового

Нагадаємо, на початку квітня Президент України Володимир Зеленський вручив родинам загиблих воїнів посмертні нагороди.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли про допомогу, яку держава надає сім'ям загиблих Героїв України.

Львів військові Андрій Садовий війна в Україні загиблі державна нагорода
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