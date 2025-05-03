Во Львове родные погибших воинов получили награды - Садовый показал фото

День города во Львове — Садовый показал самое важное событие
Во Львове в субботу, 3 мая, в День города во дворике Ратуши состоялась церемония вручения наград семьям военных посмертно. Их получили близкие люди 30 погибших защитников.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.
Вручение наград семьям
"Важнейшее событие Дня города Львова — чествование Героев, которые отдали жизнь за Украину", — отметил Садовый.
Так, сегодня во дворике Ратуши состоялась церемония вручения наград "Почетный знак Святого Юрия" посмертно. По словам мэра, это самая высокая городская награда, которую теперь вручают воинам, павшим за свободу Украины.
"В эти дни мы благодарим тех, благодаря кому наш город вообще существует и развивается. Львов и Украина живет, потому что есть те, кто защищает ценой собственной жизни", — добавил Садовый.
Городской голова уточнил, что награду получили семьи 30 защитников — это свидетельство того, что их потерю помнят.
Напомним, в начале апреля Президент Украины Владимир Зеленский вручил семьям погибших воинов посмертные награды.
Ранее в материале Новини.LIVE рассказали о помощи, которую государство оказывает семьям погибших Героев Украины.
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