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День города во Львове — Садовый показал самое важное событие

3 мая 2025 14:27
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове родные погибших воинов получили награды - Садовый показал фото
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове в субботу, 3 мая, в День города во дворике Ратуши состоялась церемония вручения наград семьям военных посмертно. Их получили близкие люди 30 погибших защитников.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

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Вручение наград семьям

"Важнейшее событие Дня города Львова — чествование Героев, которые отдали жизнь за Украину", — отметил Садовый.

день міста Львова - нагородження загиблих воїнів
Церемония вручения наград. Фото: Facebook/Андрей Садовый
Львів вшановує Героїв, які віддали життя за Україну
Вручение награды семье погибшего воина. Фото: Facebook/Андрей Садовый
Вручення Почесного знака Святого Юрія посмертно - церемонія у Львові
Вручение награды семье погибшего воина. Фото: Facebook/Андрей Садовый

Так, сегодня во дворике Ратуши состоялась церемония вручения наград "Почетный знак Святого Юрия" посмертно. По словам мэра, это самая высокая городская награда, которую теперь вручают воинам, павшим за свободу Украины.

30 родин загиблих Героїв: Львів вручив нагороди рідним захисників
Вручение отличия родным. Фото: Facebook/Андрей Садовый
У Львові в День міста вручили відзнаки родинам загиблих захисників
Андрей Садовый вручает награду родным. Фото: Facebook/Андрей Садовый

"В эти дни мы благодарим тех, благодаря кому наш город вообще существует и развивается. Львов и Украина живет, потому что есть те, кто защищает ценой собственной жизни", — добавил Садовый.

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Родные погибших воинов. Фото: Facebook/Андрей Садовый

Городской голова уточнил, что награду получили семьи 30 защитников — это свидетельство того, что их потерю помнят.

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Скриншот поста Садового

Напомним, в начале апреля Президент Украины Владимир Зеленский вручил семьям погибших воинов посмертные награды.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали о помощи, которую государство оказывает семьям погибших Героев Украины.

Львов военные Андрей Садовый война в Украине погибшие государственная награда
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