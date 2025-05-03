Во Львове родные погибших воинов получили награды - Садовый показал фото

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: скриншот из видео

Во Львове в субботу, 3 мая, в День города во дворике Ратуши состоялась церемония вручения наград семьям военных посмертно. Их получили близкие люди 30 погибших защитников.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

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Вручение наград семьям

"Важнейшее событие Дня города Львова — чествование Героев, которые отдали жизнь за Украину", — отметил Садовый.

Церемония вручения наград. Фото: Facebook/Андрей Садовый

Вручение награды семье погибшего воина. Фото: Facebook/Андрей Садовый

Вручение награды семье погибшего воина. Фото: Facebook/Андрей Садовый

Так, сегодня во дворике Ратуши состоялась церемония вручения наград "Почетный знак Святого Юрия" посмертно. По словам мэра, это самая высокая городская награда, которую теперь вручают воинам, павшим за свободу Украины.

Вручение отличия родным. Фото: Facebook/Андрей Садовый

Андрей Садовый вручает награду родным. Фото: Facebook/Андрей Садовый

"В эти дни мы благодарим тех, благодаря кому наш город вообще существует и развивается. Львов и Украина живет, потому что есть те, кто защищает ценой собственной жизни", — добавил Садовый.

Родные погибших воинов. Фото: Facebook/Андрей Садовый

Городской голова уточнил, что награду получили семьи 30 защитников — это свидетельство того, что их потерю помнят.

Скриншот поста Садового

Напомним, в начале апреля Президент Украины Владимир Зеленский вручил семьям погибших воинов посмертные награды.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали о помощи, которую государство оказывает семьям погибших Героев Украины.