Чи знають львів'яни вірші Ліни Костенко — опитування

Люди на площі Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 березня, великій поетесі та одній з найвідоміших жінок України Ліні Костенко — 94 роки. Українська поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидентка. Лауреатка Шевченківської премії, Премії Антоновичів та Ордену Почесного легіону.

День народження Ліни Костенко

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи знають вони вірші поетеси-шістдесятниці та чи зможуть на пам'ять розказати вірш.

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Більшість опитаних без вагань продовжили рядки з віршів "І все на світі треба пережити" та "Очима ти сказав мені: люблю…". Але були й ті, хто не знав поезію авторки.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи знають українці вірші Великого Кобзаря.

Також ми писали, що український співак презентував нову композицію з авторського культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти".