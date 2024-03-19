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День народження Ліни Костенко — чи знають львів'яни вірші української поетеси (відео)

19 березня 2024 10:20
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Марта Байдака
Журналіст
Чи знають львів'яни вірші Ліни Костенко — опитування
Люди на площі Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 19 березня, великій поетесі та одній з найвідоміших жінок України Ліні Костенко — 94 роки. Українська поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидентка. Лауреатка Шевченківської премії, Премії Антоновичів та Ордену Почесного легіону. 

День народження Ліни Костенко  

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи знають вони вірші поетеси-шістдесятниці та чи зможуть на пам'ять розказати вірш.

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Більшість опитаних без вагань продовжили рядки з віршів "І все на світі треба пережити" та "Очима ти сказав мені: люблю…". Але були й ті, хто не знав поезію авторки.  

Нагадаємо, ми раніше писали, чи знають українці вірші Великого Кобзаря.

Також ми писали, що український співак презентував нову композицію з авторського культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти".

українці
Львів
письменники
День народження
Україна
опитування
культура
вірші
Ліна Костенко

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