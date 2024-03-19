Знают ли львовяне стихи Лины Костенко - опрос

Люди на площади Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 марта, поэтессе и одной из самых известных женщин Украины Лине Костенко — 94 года. Украинская поэтесса-шестидесятница, писательница, диссидентка. Лауреат Шевченковской премии, Премии Антоновичей и Ордена Почетного легиона.

День рождения Лины Костенко

Новини.LIVE спросили у львовян, знают ли они стихи поэтессы-шестидесятницы и смогут ли на память рассказать стихотворение.

Читайте также:

Большинство опрошенных, без колебаний, продолжили строчки из стихотворений "І все на світі треба пережити" и "Очима ти сказав мені: люблю…". Но были и те, кто не знал поэзию автора.

Напомним, мы раньше писали, знают ли украинцы стихи Великого Кобзаря.

Также мы писали, что украинский певец презентовал новую композицию из авторского культурного проекта "Твої вірші, мої ноти".