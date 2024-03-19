Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow День рождения Лины Костенко — знают ли львовяне стихи украинской поэтессы (видео) arrow

День рождения Лины Костенко — знают ли львовяне стихи украинской поэтессы (видео)

19 марта 2024 10:20
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Знают ли львовяне стихи Лины Костенко - опрос
Люди на площади Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 19 марта, поэтессе и одной из самых известных женщин Украины Лине Костенко — 94 года. Украинская поэтесса-шестидесятница, писательница, диссидентка. Лауреат Шевченковской премии, Премии Антоновичей и Ордена Почетного легиона.

День рождения Лины Костенко

Новини.LIVE спросили у львовян, знают ли они стихи поэтессы-шестидесятницы и смогут ли на память рассказать стихотворение.

Читайте также:

Большинство опрошенных, без колебаний, продолжили строчки из стихотворений "І все на світі треба пережити" и "Очима ти сказав мені: люблю…". Но были и те, кто не знал поэзию автора.

Напомним, мы раньше писали, знают ли украинцы стихи Великого Кобзаря.

Также мы писали, что украинский певец презентовал новую композицию из авторского культурного проекта "Твої вірші, мої ноти".

украинцы
Львов
писатели
День рождения
Украина
опрос
культура
стихи
Лина Костенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться