День народження Ліни Костенко 2025 — популярні вірші в Україні

Ліна Костенко. Фото: УНІАН

19 березня Україна відзначає день народження Ліни Костенко – видатної поетеси, еталона моральної стійкості та символу незламності українського духу. Її творчість давно стала частиною культурної спадщини нашої країни, а її слова надихають, змушують замислюватися та формують світогляд не одного покоління.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи знають вони її творчість.

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День народження Ліни Костенко

Більшість опитаних знають творчість Ліни Костенко. Українці високо цінують її поезію за щирість, глибину та відданість національним ідеалам. Її твори, сповнені непідробної любові до людини, природи та рідного краю, формують почуття гордості за свою батьківщину.

"Мудра жінка, яка зробила великий внесок в українську культуру", – каже дівчина.

"Важко пригадати її твори, але вони дуже цінні для українців", – додає львів'янка.

"Костенко душевно пише. Я дуже люблю будь-яких українських авторів. Вони для мене були мудрими філософами свого часу, які вміли описати людську свідомість у своїх творах", – наголошує жінка.

Додамо, Ліна Костенко була однією з провідних представниць покоління шістдесятників — митців, які виступали проти радянської цензури та боролися за національну ідентичність. Її поезія вирізняється глибокою філософією, ліричністю та патріотизмом. Серед найвідоміших творів — поеми "Маруся Чурай" та "Берестечко", які стали класикою української літератури.

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