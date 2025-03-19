День рождения Лины Костенко 2025 — популярные стихи в Украине

Лина Костенко. Фото: УНИАН

19 марта Украина отмечает день рождения Лины Костенко — выдающейся поэтессы, эталона моральной стойкости и символа несокрушимости украинского духа. Ее творчество давно стало частью культурного наследия нашей страны, а ее слова вдохновляют, заставляют задумываться и формируют мировоззрение не одного поколения.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, знают ли они ее творчество.

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День рождения Лины Костенко

Большинство опрошенных знают творчество Лины Костенко. Украинцы высоко ценят ее поэзию за искренность, глубину и преданность национальным идеалам. Ее произведения, полные неподдельной любви к человеку, природе и родному краю, формируют чувство гордости за свою родину.

"Мудрая женщина, которая сделала большой вклад в украинскую культуру", — говорит девушка.

"Трудно вспомнить ее произведения, но они очень ценны для украинцев", — добавляет львовянка.

"Костенко душевно пишет. Я очень люблю любых украинских авторов. Они для меня были мудрыми философами своего времени, которые умели описать человеческое сознание в своих произведениях", — отмечает женщина.

Добавим, Лина Костенко была одной из ведущих представительниц поколения шестидесятников — художников, которые выступали против советской цензуры и боролись за национальную идентичность. Ее поэзия отличается глубокой философией, лиричностью и патриотизмом. Среди самых известных произведений - поэмы "Маруся Чурай" и "Берестечко", которые стали классикой украинской литературы.

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