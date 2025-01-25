Президент України Володимир Зеленський в офісі. Фото: Офіс президента

25 січня 2025 року Володимир Зеленський святкує свій 47-й день народження. Як людина, яка пройшла шлях від шоумена до одного з найвідоміших політиків світу, Зеленський продовжує привертати увагу як в Україні, так і за її межами. Його день народження — не лише привід для привітань, а й можливість підбити підсумки та поставити важливі запитання.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, якби у них була можливість поставити запитання Зеленському, щоб вони у нього запитали.

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Коли завершиться війна — найголовніше питання, яке сьогодні цікавить українців. Багато хто хоче знати, чи бачить президент конкретний шлях до перемоги та як влада планує залучати міжнародну допомогу. А також бажають президенту мужності та здатності приймати складні рішення.

Запитання Зеленському

Чи зможе Зеленський домовитись з Європою та Трампом, щоб скоріше закінчити війну в Україні, й коли це буде?

Коли закінчиться війна в Україні?

Коли буде адекватна реакція на те, що світ починає українців забувати?

Куди зникають гроші, які надають нам країни світу?

Коли перестануть гинути хлопці на фронті?

Нагадаємо, ми раніше писали, що Зеленський відзначив розвідників державними нагородами.

Ми також писали, що Зеленський призначив постійного представника в Криму.