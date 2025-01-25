День народження Зеленського — які питання до нього мають у Львові
25 січня 2025 року Володимир Зеленський святкує свій 47-й день народження. Як людина, яка пройшла шлях від шоумена до одного з найвідоміших політиків світу, Зеленський продовжує привертати увагу як в Україні, так і за її межами. Його день народження — не лише привід для привітань, а й можливість підбити підсумки та поставити важливі запитання.
Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, якби у них була можливість поставити запитання Зеленському, щоб вони у нього запитали.
Що у Львові запитали б у Зеленського
Коли завершиться війна — найголовніше питання, яке сьогодні цікавить українців. Багато хто хоче знати, чи бачить президент конкретний шлях до перемоги та як влада планує залучати міжнародну допомогу. А також бажають президенту мужності та здатності приймати складні рішення.
Запитання Зеленському
- Чи зможе Зеленський домовитись з Європою та Трампом, щоб скоріше закінчити війну в Україні, й коли це буде?
- Коли закінчиться війна в Україні?
- Коли буде адекватна реакція на те, що світ починає українців забувати?
- Куди зникають гроші, які надають нам країни світу?
- Коли перестануть гинути хлопці на фронті?
Нагадаємо, ми раніше писали, що Зеленський відзначив розвідників державними нагородами.
Ми також писали, що Зеленський призначив постійного представника в Криму.
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