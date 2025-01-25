Что украинцы спросят у Зеленского на его 47 лет — опрос львовян

День рождения Зеленского — какие вопросы к нему есть во Львове
25 января 2025 года Владимир Зеленский празднует свой 47-й день рождения. Как человек, который прошел путь от шоумена до одного из самых известных политиков мира, Зеленский продолжает привлекать внимание как в Украине, так и за ее пределами. Его день рождения — не только повод для поздравлений, но и возможность подвести итоги и задать важные вопросы.
Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, если бы у них была возможность задать вопрос Зеленскому, чтобы они у него спросили.
Что во Львове спросили бы у Зеленского
Когда завершится война — самый главный вопрос, который сегодня интересует украинцев. Многие хотят знать, видит ли президент конкретный путь к победе и как власть планирует привлекать международную помощь. А также желают президенту мужества и способности принимать сложные решения.
Вопросы Зеленскому
- Сможет ли Зеленский договориться с Европой и Трампом, чтобы поскорее закончить войну в Украине, и когда это будет?
- Когда закончится война в Украине?
- Когда будет адекватная реакция на то, что мир начинает украинцев забывать?
- Куда исчезают деньги, которые предоставляют нам страны мира?
- Когда перестанут гибнуть ребята на фронте?
Напомним, мы ранее писали, что Зеленский отметил разведчиков государственными наградами.
Мы также писали, что Зеленский назначил постоянного представителя в Крыму.
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