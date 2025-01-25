Что украинцы спросят у Зеленского на его 47 лет — опрос львовян

Президент Украины Владимир Зеленский в офисе. Фото: Офис президента

25 января 2025 года Владимир Зеленский празднует свой 47-й день рождения. Как человек, который прошел путь от шоумена до одного из самых известных политиков мира, Зеленский продолжает привлекать внимание как в Украине, так и за ее пределами. Его день рождения — не только повод для поздравлений, но и возможность подвести итоги и задать важные вопросы.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, если бы у них была возможность задать вопрос Зеленскому, чтобы они у него спросили.

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Когда завершится война — самый главный вопрос, который сегодня интересует украинцев. Многие хотят знать, видит ли президент конкретный путь к победе и как власть планирует привлекать международную помощь. А также желают президенту мужества и способности принимать сложные решения.

Вопросы Зеленскому

Сможет ли Зеленский договориться с Европой и Трампом, чтобы поскорее закончить войну в Украине, и когда это будет?

Когда закончится война в Украине?

Когда будет адекватная реакция на то, что мир начинает украинцев забывать?

Куда исчезают деньги, которые предоставляют нам страны мира?

Когда перестанут гибнуть ребята на фронте?

Напомним, мы ранее писали, что Зеленский отметил разведчиков государственными наградами.

Мы также писали, что Зеленский назначил постоянного представителя в Крыму.