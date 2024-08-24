Де в Україні географічний центр та коли прийняли Конституцію — опитування львів'ян сьогодні

Площа перед пам'ятником Тарасу Шевченкові у Львові. Фото: Новини.LIVE

Україна має дві визначні дати в календарі, які відзначають її державність і суверенітет: День Конституції та День Незалежності. Вони є основою національної ідентичності і служать постійним нагадуванням про те, що незалежність і демократія — цінності, які потребують захисту та підтримки.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, де розташований географічний центр України та коли відзначають День Конституції.

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Якщо про День Конституції у Львові знають, то про те, де розташований географічний центр України — ні. Більшість опитаних без підказки не змогли дати правильної відповіді.

"Ой навіть не знаю, Чернігів, Чернівці... Черкаси напевно. Конституція була прийнята, здається, 28 червня", — каже дівчина.

"В Києві? Напевно занадто легко. Незалежною Україна стала у 1991 році, а Конституція була прийнята 1994 чи 1995 року", — додає львів'янка.

"Конституцію, здається, прийняли 19 червня, а щодо географічного центру, то десь на Черкащині", — ділиться думками жінка.

Додамо, Географічний центр України розташований на північній околиці села Мар'янівка між колишнім райцентром Шпола і селом Матусів Черкаської області. У 2012 році на цьому місці почали зводити історико-географічний комплекс, який так і назвали "Географічний центр України".

Щодо Дня Конституції, відзначається щороку 28 червня і символізує ухвалення основного закону країни — Конституції України. У 1996 році Верховна Рада України прийняла цей документ, який визначив основи правової системи, закріпив суверенітет і територіальну цілісність держави, а також права і свободи громадян.

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