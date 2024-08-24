Где в Украине географический центр и когда приняли Конституцию — опрос львовян сегодня

Площадь перед памятником Тарасу Шевченко во Львове. Фото: Новини.LIVE

Украина имеет две выдающиеся даты в календаре, означающие ее государственность и суверенитет: День Конституции и День Независимости. Они являются основой национальной идентичности и служат постоянным напоминанием о том, что независимость и демократия являются ценностями, требующими защиты и поддержки.

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, где расположен географический центр Украины и когда отмечают День Конституции.

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День Конституции и географический центр

Если о Дне Конституции во Львове знают, то о том, где расположен географический центр Украины — нет. Большинство, опрошенных без подсказки не смогли дать правильный ответ.

"Ой даже не знаю, Чернигов, Черновцы... Черкассы наверняка. Конституция была принята, кажется, 28 июня", — говорит девушка.

"В Киеве? Наверное, слишком легко. Независимой Украина стала в 1991 году, а Конституция была принята в 1994 или 1995 году", — добавляет львовянка.

"Конституцию, кажется, приняли 19 июня, а что касается географического центра, то где-то в Черкасской области", — делится мыслями женщина.

Географический центр Украины расположен на северной окраине села Марьяновка между бывшим райцентром Шпола и селом Матусов Черкасской области. В 2012 году на этом месте начали строить историко-географический комплекс, который так и назвали "Географический центр Украины".

Что касается Дня Конституции, отмечается ежегодно 28 июня и символизирует принятие основного закона страны — Конституции Украины. В 1996 году Верховная Рада приняла этот документ, который определил основы правовой системы, закрепил суверенитет и территориальную целостность государства, а также права и свободы граждан.

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